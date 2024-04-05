Зустрілася з Путіним і заговорила про незалежність: глава Гагаузії виступила проти об’єднання Румунії та Молдови

Гагаузія раніше просила допомоги у президента РФ Володимира Путіна

Глава автономної територіальної освіти Гагаузія Євгенія Гуцул висловилася про об’єднання Молдови з Румунією. Вона заявила, якщо це станеться, то Гагаузія оголосить незалежність та відокремиться.

Про це Євгенія Гуцул написала у своєму Telegram-каналі. Вона нагадала, що у Молдові живе багато національностей, тому некоректно говорити про об’єднання з якоюсь однією країною.

Євгенія Гуцул підкреслила, що сприймає Румунію виключно як сусідню країну, з якою хотілося б вибудовувати економічні відносини, а не зливатися в одну державу.

"У Молдові живуть молдавани, росіяни, гагаузи, українці, болгари та десятки інших національностей. Для абсолютної більшості жителів нашої країни є лише одна Батьківщина – Республіка Молдова. Це наш спільний будинок, у якому нам вдалося вибудувати гармонійні міжнаціональні відносини та громадянську згоду. Гагаузькі автономії ставляться до Румунії та румунської культури з повагою та інтересом, це наші сусіди, з якими ми хочемо розвивати тісні економічні та культурні зв’язки, але ми також очікуємо, що і наші сусіди будуть ставитись з належною повагою до молдавської державності та особливого правового статусу Гагаузії ", — написала вона.

Євгенія Гуцул також нагадала, що 2 лютого 2014 року гагаузи обрали жити у Молдові, але в особливому статусі незалежної автономії. І на тлі заяв прем’єр-міністра Румунії Марчела Чолаку про об’єднання країни з Румунією заявила, що Гагаузія йтиме на рішучий крок.

"Якщо нинішня молдавська влада піде на унію, Гагаузька автономія не мовчатиме… Будь-які уніоністські починання означають негайний запуск процедури відділення Гагаузії та повернення до незалежної Гагаузької республіки. Впевнені, що жителі багатьох суміжних молдавських і болгарських сіл підтримають нас. Але ми все-таки сподіваємося, що розум візьме гору", — зазначила вона.

Також Євгенія Гуцул зазначила, що гагаузи є патріотами Республіки Молдова та готові відстоювати її суверенітет. При цьому на початку березня 2024 року вона відвідала Росію та Всесвітній фестиваль революції в Сочі, де потиснула руку диктатору Володимиру Путіну. Вона поскаржилася йому на "беззаконні дії влади в Молдові", яка нібито мститься гагаузам за їхню громадянську позицію. Своєю чергою президент РФ нібито пообіцяв надати їй допомогу.

"Кишинів крок за кроком забирає нашу владу, обмежує бюджет, порушує законні права, провокує нестабільність і дестабілізацію в Гагаузії та в усій країні. Російське керівництво підтримало Гагаузію і гагаузький народ у зміцненні наших законних прав, позицій і позицій на міжнародній арені", — написала вона у Telegram.

Її висловлюванням передувала заява прем’єр-міністра Румунії Марчела Чолаку про те, що він підтримує об’єднання з Молдовою. В інтерв’ю румунському телеканалу DC News він сказав, що у Молдові "живуть такі ж румуни", як і він.

"Я підтримую об’єднання, у мене немає заборони. Це моє право! Як і раніше, вірю в об’єднання Молдови та Румунії… Історія зробила несправедливість. Ми не можемо змінити минуле, а сьогодення — наслідок минулого. Що ми можемо зробити разом з вами, так це будувати майбутнє", — сказав глава уряду.

При цьому Марчел Чолаку наголосив, що ініціативу потенційного об’єднання має виявити Молдова. Щодо позиції влади Республіки Молдова, то офіційно на заяву румунського прем’єра поки що не відреагували. Водночас відомо, що проти возз’єднання з Румунією переважно виступають проросійські комуністи та соціалісти. Наприклад, лідер опозиційної партії "Відродження" в Молдавії Наталія Параска в грудні 2023 року заявила, що Румунія та Молдова — дві різні країни й такими мають залишитися.

"Так, ідея приєднання нашої країни до Румунії не нова. Але Республіка Молдова — не Румунія. Ми — суверенна країна. Настав час це закарбувати на носі та почати поважати нашу державність", — написала вона у своєму Telegram-каналі.

У 2018 році прем’єр-міністр Павло Філіп в інтерв’ю The Guardian висловив приблизно таку саму думку. Він наголосив, що Молдова є і залишиться незалежною країною, при цьому відносини з Румунією треба продовжувати налагоджувати.

"Занадто багато було сказано про возз’єднання, ідентичність, мову, і я хочу поглянути на конкретний розвиток країни... Відносини з Румунією знаходяться на історичному рівні. У нас є країни, які розпалюють це [націоналістичне] почуття і сприяють цьому розколу. І ми не хочемо бути залученими до цієї гри", — сказав Павло Філіп.

При цьому навесні 2022 року президент Молдови Мая Санду заявила, що об’єднання з Румунією може статися лише у тому випадку, якщо народ виявить таке бажання. У грудні того ж року було проведено опитування, яке показало, що проти об’єднання виступають 53,7% жителів країни, а за — 32,8% опитаних.

Нагадаємо, що минулого року в Молдові скасували молдавську мову і перейменували її на "румунську мову". По суті, це була та сама мова, але за часів СРСР її всіляко намагалися відокремити від румунської і для цього навіть змушували використовувати кирилицю для написання слів.