Придністров’я офіційно звернулося до Росії "по допомогу": від кого і через що

За резолюцію проголосували одноголосно

Влада невизнаного Придністров’я офіційно звернулася до Росії по допомогу. Відповідну декларацію ухвалив з’їзд "депутатів усіх рівнів".

Причиною звернення депутати ПМР називають буцімто економічну блокаду з боку Молдови. Також прийнято звернення до міжнародних організацій із проханням про сприяння діалогу Придністров’я з Молдовою.

Відповідна резолюція, яку ще до офіційного прохання публікували ЗМІ, має такий вигляд:

"Прийняти звернення на адресу Ради Федерації та Державної думи РФ з проханням про реалізацію заходів щодо захисту Придністров’я в умовах посилення тиску Молдови з урахуванням факту постійного проживання на території Придністровської Молдавської Республіки понад 220 тис. громадян Росії та унікального позитивного досвіду російської миротворчості на Дністрі, а також статусу гаранта та посередника у переговорному процесі", — йшлося в проєкті.

Варто зазначити, що цей крок придністровські сепаратисти зробили якраз під виступ президента Росії Володимира Путіна перед Федеральними Зборами 29 лютого. На думку придністровського опозиціонера Геннадія Чорби, під час цього звернення Путін може оголосити про "прохання" придністровців, а Федеральні збори в прискореному порядку ухвалить рішення задовольнити "прохання, що надійшло в РФ".

Детальніше на цю тему читайте у матеріалі "Телеграфа": "Путін анексує Придністров'я? Чи з'явиться новий фронт біля кордону з Україною".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Полковник пояснив, чи є Придністров’я загрозою для України.