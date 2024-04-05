Хтось знову бомбить Придністров'я: повідомляється про атаку дронів поруч із кордоном України (відео)

Невідомий дрон нібито вдарив по військовій частині

У невизнаній "Придністровській Молдавській Республіці" (ПМР) знову пролунав вибух на військовому об’єкті. Після березневого прильоту по вертольоту місцева "влада" знову заявила про атаку дронів.

Про це пишуть місцеві ЗМІ, посилаючись на офіційні дані. За їхньою інформацією, "атака" сталася о 14:35 за місцевим часом. Невідомий дрон нібито вдарив по військовій частині "міністерства оборони" ПМР у Рибницькому районі. Пропагандисти кажуть, що ця військова частина знаходиться всього за шість кілометрів від кордону з Україною.

"Ціллю була радіолокаційна станція, якій було завдано незначних пошкоджень, жертв немає", — йдеться в повідомленні.

При цьому, варто зазначити, що саму станцію з "незначними пошкодженнями" пропаганда не показує. Натомість показує сам політ дрону та вирву від вибуху.

Хто знову атакував ПМР незрозуміло, але важливо зауважити, що на вибух, який там стався 17 березня, знищивши гелікоптер, наприклад, у Молдові відреагували жорстко.

" Інцидент є спробою викликати страх і паніку в регіоні. Військова техніка на знімках не працює вже кілька років ", — говорила влада сусідньої країни.

А в ISW вважали, що за атакою може стояти Росія.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в історії із загадковими вибухами в Придністров’ї з’явилася несподівана версія.