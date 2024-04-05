Гагаузия ранее просила помощи у президента РФ Владимира Путина

Глава автономного территориального образования Гагаузия Евгения Гуцул высказалась об объединении Молдовы с Румынией. Она заявила, если это произойдет, то Гагаузия объявит независимость и отделится.

Об этом Евгения Гуцул написала в своем Telegram-канале. Она напомнила, что в Молдове живет много национальностей, поэтому некорректно говорить об объединении с какой-то одной страной.

Евгения Гуцул подчеркнула, что воспринимает Румынию исключительно как соседнюю страну, с которой бы хотелось выстраивать экономические отношения, а не сливаться в одно государство.

"В Молдове живут молдаване, русские, гагаузы, украинцы, болгары и десятки других национальностей. Для абсолютного большинства жителей нашей страны есть только одна Родина – Республика Молдова. Это наш общий дом, в котором нам удалось выстроить гармоничные межнациональные отношения и гражданское согласие. В Гагаузской Автономии относятся к Румынии и румынской культуре с уважением и интересом. Это наши соседи, с которыми мы хотим развивать тесные экономические и культурные связи. Но мы также ожидаем, что и наши соседи будут относиться с должным уважением к молдавской государственности и особому правовому статусу Гагаузии", — написала она.

Евгения Гуцул также напомнила, что 2 февраля 2014 года гагаузы выбрали жить в Молдове, но в особом статусе независимой автономии. И на фоне заявлений премьер-министра Румынии Марчела Чолаку об объединении страны с Румынией заявила, что Гагаузия пойдет на решительный шаг.

"Если нынешняя молдавская власть пойдет на унию, Гагаузская автономия не будет молчать… Любые унионистские начинания означают немедленный запуск процедуры отделения Гагаузии и возвращения к независимой Гагаузской республике. Уверены, что жители многих сопредельных молдавских и болгарских сел поддержат нас и присоединятся к нам. Но мы все же надеемся, что разум возобладает", — отметила она.

Также Евгения Гуцул отметила, что гагаузы являются патриотами Республики Молдова и готовы отстаивать ее суверенитет. При этом в начале марта 2024 года она посетила Россию и Всемирный фестиваль революции в Сочи, где пожала руку диктатору Владимиру Путину. Она пожаловалась ему на "беззаконные действия власти в Молдове", которая якобы мстит гагаузам за их гражданскую позицию. В свою очередь президент РФ якобы пообещал оказать ей помощь.

"Кишинев шаг за шагом отнимает нашу власть, ограничивает бюджет, нарушает законные права, провоцирует нестабильность и дестабилизацию в Гагаузии и во всей стране. Российское руководство оказало поддержку Гагаузии и гагаузскому народу в укреплении наших законных прав, позиций и позиций на международной арене", — написала она в Telegram.

Ее высказываниям предшествовало заявление премьер-министра Румынии Марчела Чолаку о том, что он поддерживает объединение с Молдовой. В интервью румынскому телеканалу DC News он сказал, что в Молдове "живут такие же румыны", как и он.

"Я поддерживаю объединение, у меня нет запрета. Это мое право! По-прежнему верю в объединение Молдавии и Румынии… История совершила несправедливость. Мы не можем изменить прошлое, а настоящее — следствие прошлого. Что мы можем сделать вместе с вами, так это строить будущее", — сказал глава правительства.

При этом Марчел Чолаку подчеркнул, что инициативу потенциального объединения должна проявить Молдова. Что касается позиции властей Республики Молдова, то официально на заявление румынского премьера пока не отреагировали. Вместе с тем известно, что против воссоединения с Румынией в основном выступают пророссийские коммунисты и социалисты. К примеру, лидер оппозиционной партии "Возрождение" в Молдавии Наталья Параска в декабре 2023 года заявила, что Румыния и Молдова — две разные страны и таковыми должны остаться.

"Да, идея присоединения нашей страны к Румынии не нова. Но Республика Молдова — не Румыния. Мы — суверенная страна. Пора это зарубить на носу и начать уважать нашу государственность", — написала она в своем Telegram-канале.

В 2018 году премьер-министр Павел Филип в интервью The Guardian выразил примерно такую же мысль. Он подчеркнул, что Молдова есть и останется независимой страной, при этом отношения с Румынией нужно продолжать налаживать.

"Слишком много было сказано о воссоединении, идентичности, языке, и я хочу взглянуть на конкретное развитие страны… Отношения с Румынией находятся на историческом уровне. У нас есть страны, которые разжигают это [националистическое] чувство и способствуют этому расколу. И мы не хотим быть вовлеченными в эту игру", — сказал Павел Филип.

При этом весной 2022 года президент Молдовы Майя Санду заявила, что объединение с Румынией может произойти только в том случае, если народ изъявит такое желание. В декабре того же года был проведен опрос, который показал, что против объединения выступают 53,7% жителей страны, а за — 32,8% опрошенных.

Напомним, что в прошлом году в Молдове отменили молдавский язык и переименовали его в "румынский язык". По сути это и был один и тот же язык, но во времена СССР его всячески пытались отделить от румынского и для этого даже заставляли использовать кириллицу для написания слов.