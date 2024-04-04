"З Сіярто нормально зустрілися": Кулеба зробив оптимістичну заяву щодо Угорщини

Україна зробила певні кроки на зустріч Угорщині

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який нині знаходиться з офіційним візитом у Брюсселі, заявив про те, що Україною були зроблені певні кроки для того, аби Угорщина перестала блокувати виділення коштів на військову допомогу. Мова йде про 8-й транш на суму 500 млн євро з Європейського фонду миру.

Про це Кулеба заявив на пресконференції за результатами засідання Ради Україна-НАТО у Брюсселі, передає кореспондент "Телеграфа". Політик зазначив, що це питання вже давно "висить у повітрі".

"З Сіярто вчора була нормальна зустріч… Є одне питання, яке давно висить в повітрі, це блокування Угорщиною восьмого траншу до Європейського фонду миру у розмірі 500 млн. Ми зробили кроки необхідні для того, щоб це блокування було знято. Є відповідь України на ті 11 пунктів, які Угорщина нам передала в Ужгороді", — заявив Кулеба.

Він додав, що український уряд готовий рухатися й експерти продовжують працювати над тим, щоб вирішити ці 11 пунктів. За словами очільника МЗС, робота ведеться постійно.

Нагадаємо, у наприкінці січня до Ужгорода прибув міністр закордонних справ та зовнішньої торгівлі Угорщини Петер Сіярто. В Україні його супроводжувала угорська делегація. З ними зустрілися голова МЗС Дмитро Кулеба та керівник офісу Президента Андрій Єрмак.

У підсумку угорська сторона сформулювала прохання в 11 пунктах: зокрема, відновлення статусу національної школи, можливості складати атестат зрілості угорською мовою та користуватися угорською у сфері суспільного життя.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Євросоюз паралізує угорську економіку, якщо Орбан буде блокувати допомогу для України. Про це стало відомо з внутрішнього документа ЄС.