Обіцяли вийти з російського ринку, але передумали: сотні західних компаній залишаються в РФ

Гроші для них важливіші за власні обіцянки та мораль

Сотні західних компаній, які обіцяли вивести бізнес з Росії після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, передумали. Серед них американський виробник косметики Avon Products, французька промислова група Air Liquide та британський виробник споживчих товарів Reckitt Benckiser.

Західні компанії обіцяли піти з російського ринку, але потім їм завадили бюрократичні перепони та ризик втратити активи через погрози Москви про націоналізацію. Зараз бізнес бачить відновлення споживчої активності у РФ, пише Financial Times.

"Багато європейських компаній опинилися між молотом і ковадлом. Вони сказали, що підуть. Їм був представлений вибір покупців, який був для них неприйнятним", ― повідомляє видання з посиланням на одного з керівників, який працює з західними компаніями.

Десятки західних груп у 2022 році вирішили покинути ринок Росії. Але Москва підвищила вартість корпоративного виходу до 15%. Вона також запровадила знижку на активи з "недружніх" країн у 50%. Продаж активів міг відбуватись лише за умови, що покупець не буде знаходитись під санкціями, і водночас буде прийнятним для Росії.

Серед компаній, які отримали пропозиції на продаж, була Avon Products. Проте керівники вирішили їх не приймати, натомість продовжили вести бізнес у РФ.

На рішення бізнесу впливають також приклади Carlsberg і Danone. Як тільки вони оголосили про вихід з російського ринку, то їхні активи конфіскували. У результаті Danone домоглась повернення активів, які вона продала з величезною знижкою. Carlsberg досі судиться з Москвою, а один з екстопменеджерів цієї компанії заарештований на території РФ.

Як пише FT, інвестори Mondelez "морально не переймаються" стосовно виходу з Росії. Їх цікавлять лише прибутки, про що журналістам розповів виконавчий директор.

Київська школа економіки зазначає, що у Росії продовжують працювати понад 2100 транснаціональних корпорацій. Значно менше, близько 1600 компаній, пішли з ринку РФ чи скоротили масштаби діяльності.

У Росії продовжують працювати такі відомі компанії як PepsiCo, Nestle, Auchan-Retail, METRO Cash and Carry, Unilever, Indesit, Ritter Sport, Philip Morris, Oriflame Cosmetics, Sanofi, Shutterstock, Shell, Ferrero, Skoda, Yves Rocher, Epic Games, Bonduelle, BlaBlaCar, Adobe, Red Bull Ukraine. Повний перелік включає понад 1500 найменувань.

Раніше "Телеграф" писав, що у Росії продовжує працювати Raiffeisen Bank, який належить австрійській групі Raiffeisen Bank International. Керівництво обіцяло вийти з ринку РФ ще у 2022 році, проте не поспішає цього робити.