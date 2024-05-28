Обещали выйти с российского рынка, но передумали: сотни западных компаний остаются в РФ

Деньги для них важнее собственных обещаний и морали

Сотни западных компаний, обещавших вывести бизнес из России после полномасштабного вторжения РФ в Украину, передумали. Среди них — американский производитель косметики Avon Products, французская промышленная группа Air Liquide и британский производитель потребительских товаров Reckitt Benckiser.

Западные компании обещали уйти с российского рынка, но затем им помешали бюрократические преграды и риск потерять активы из-за угроз Москвы о национализации. Сейчас бизнес видит возобновление потребительской активности в РФ, пишет Financial Times.

"Многие европейские компании оказались между молотом и наковальней. Они сказали, что уйдут. Им был представлен выбор покупателей, который был для них неприемлем", ― сообщает издание со ссылкой на одного из руководителей, работающего с западными компаниями.

Десятки западных групп в 2022 году решили покинуть рынок России. Но Москва повысила стоимость корпоративного выхода до 15%. Она также ввела скидку на активы из "недружественных" стран в 50%. Продажа активов могла происходить только при условии, что покупатель не будет находиться под санкциями, и одновременно будет приемлемым для России.

Среди компаний, получивших предложения к продаже, была Avon Products. Однако руководители решили их не принимать, продолжив вести бизнес в РФ.

На решения бизнеса влияют также примеры Carlsberg и Danone. Как только они объявили о выходе с российского рынка, их активы конфисковали. В результате Danone добилась возвращения активов, которые потом продала с огромной скидкой. Carlsberg до сих пор судится с Москвой, а один из бывших топ-менеджеров этой компании арестован на территории РФ.

Как пишет FT, инвесторы Mondelez "морально не беспокоятся" относительно выхода из России. Их интересуют только доходы, о чем журналистам рассказал исполнительный директор.

Киевская школа экономики отмечает, что в России продолжают работать более 2100 транснациональных корпораций. Значительно меньше, около 1600 компаний, ушедших с рынка РФ или сокративших масштабы деятельности.

В России продолжают работать такие известные компании как PepsiCo, Nestle, Auchan-Retail, Metro Cash and Carry, Unilever, Indesit, Ritter Sport, Philip Morris, Oriflame Cosmetics, Sanofi, Shutterstock, Shell, Ferrero, Skoda, Yves Rocher, Epic Games, Бондюэль, BlaBlaCar, Adobe, Red Bull Ukraine. Полный список включает более 1500 наименований.

Ранее "Телеграф" писал, что в России продолжает работать Raiffeisen Bank, принадлежащий австрийской группе Raiffeisen Bank International. Руководство обещало выйти с рынка РФ еще в 2022 году, однако не торопится этого делать.