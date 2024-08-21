Остання війна наближається? В США активно готуються до ядерних зіткнень з трьома країнами

Байден, відомий прихильник ядерного нерозповсюдження, ніколи публічно та докладно не говорив, як він планує реагувати на ядерні виклики

Сполучені Штати активно готуються до можливих ядерних зіткнень з трьома країнами світу – Росією, Китаєм та Північною Кореєю. Секретний стратегічний ядерний план США ще у березні 2024 року затвердив президент Джозеф Байден.

Про це пише видання The New York Times. Документ, який отримав назву "Посібник з ядерної зайнятості", призначений для проведення підготовки американської армії до можливої ядерної війни.

"Цей план вперше переорієнтує стратегію стримування Америки, зосередившись на швидкому розширенні ядерного арсеналу Китаю", – написало видання.

Зазначається, що "Посібник з ядерної зайнятості" сам по собі не є чимось новим – цей документ оновлюється раз в чотири роки. Документ має найвищий рівень секретності, через що в нього немає електронних копій. Усі примірники – друковані, виключно для невеликої кількості високопосадовців США.

Але вперше у новій редакції документа він виявився спрямований проти трьох конкретних держав. В документі вперше за довгий час відбулося переорієнтування ядерної стратегії США на фоні припущення Пентагону, що в наступні 10 років ядерний арсенал Китаю стане реальним конкурентом американському та російському.

При цьому Байден, відомий прихильник ядерного нерозповсюдження, ніколи публічно та докладно не говорив, як він планує реагувати на ядерні виклики з боку трьох диктаторських режимів. Те саме робила і його віцепрезидент Камала Гарріс.

Як повідомлялося раніше, у січні у ЗМІ вже з’являвся документ німецької армії, в якому розглядається сценарій початку повномасштабної війни між Росією та НАТО у 2024-25 роках. Пізніше в Берліні повідомили, що розглядають різні варіанти, навіть якщо вважають їх "вкрай малоймовірними".

У лютому уряд Німеччини підготував новий документ, в якому описують сценарій початку війни між НАТО та неназваним агресором. Втім, там не приховували, що він був підготовлений з урахуванням досвіду російського вторгнення в Україну.