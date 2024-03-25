Коли почнеться Третя світова, та чому Україна один з кращих союзників: в США провели соцопитування

Майже три чверті американців впевнені, що їхня країна не зможе ухилитися від участі у Третій світовій

Схоже за все, що Третя світова війна розпочнеться протягом наступних п'яти-десяти років, воювати доведеться проти альянсу Китаю та Росії, а Україна буде одним з найкращих союзників США. Такі відповіді дали громадяни Сполучених Штатів на соцопитуванні, яке проводила американська організація YouGov.

Результати опитування опубліковані на офіційному сайті організації. Зокрема 22% опитаних американців впевнені, що Третя світова війна почнеться протягом наступних п'яти або десяти років, ще 39% скоріше впевнені в цьому, аніж ні.

Окрім того, 77% опитаних кажуть, що США будуть залучені до нової світової війни, тоді як тільки 6% вважають, що країна залишиться осторонь. 72% вважають, що воювати США будуть проти Росії, 69% – що проти Китаю, 67% – що проти Ірану, окрім того, є думка, що США доведеться воювати проти альянсу вказаних держав. Втім, у Вашингтона будуть гарні союзники – це Велика Британія (67% вважають, що вона підтримає США), Україна (відповідно 58%), Ізраїль (58%), Франція (57%) та Німеччина (54%).

Цікаво, що тільки 53% американців при цьому впевнені у перемозі у випадку, якщо США та союзники будуть воювати проти Росії. Ще 48% респондентів впевнені у перемозі західних союзників, якщо воювати доведеться проти Китаю, і сумна цифра у 45% вірить у перемогу США та Заходу над альянсом Росії та Китаю.

Також серед респондентів високий рівень думки про те, що ядерна зброя буде відігравати велику роль у новій світовій війні. 68% опитаних американців вважають дуже великою ймовірність того, що під час великої війни буде активно використовуватися ядерна зброя.

Але при цьому більшість мешканців США вважають, що у разі застосування російським терористичним режимом ядерної зброї проти України США повинні відповісти неядерними засобами. Так, залежно від того, куди можуть вдарити російські терористи – по військовому об'єкту, або по цивільному місту – тільки 11% та 13% американців вважають, що США повинні завдати по РФ ядерного удару у відповідь. 21% та 22% вважають, що США повинні оголосити РФ війну та знищити росіян неядерним озброєнням, а 30% та 28% – що США повинні вжити невійськових заходів.

Як повідомлялося раніше, у січні у ЗМІ вже з’являвся документ німецької армії, в якому розглядається сценарій початку повномасштабної війни між Росією та НАТО у 2024-25 роках. Пізніше в Берліні повідомили, що розглядають різні варіанти, навіть якщо вважають їх "вкрай малоймовірними".

У лютому уряд Німеччини підготував новий документ, в якому описують сценарій початку війни між НАТО та неназваним агресором. Втім, там не приховували, що він був підготовлений з урахуванням досвіду російського вторгнення в Україну