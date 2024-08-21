Последняя война близится? В США активно готовятся к ядерным столкновениям с тремя странами

Байден, известный сторонник ядерного нераспространения, никогда публично и подробно не говорил, как он планирует реагировать на ядерные вызовы.

Соединенные Штаты активно готовятся к возможным ядерным столкновениям с тремя странами мира – Россией, Китаем и Северной Кореей. Секретный стратегический ядерный план США еще в марте 2024 года утвердил президент Джозеф Байден.

Об этом пишет издание The New York Times. Документ, получивший название "Руководство по ядерной занятости", предназначен для проведения подготовки американской армии к возможной ядерной войне.

"Этот план впервые переориентирует стратегию сдерживания Америки, сосредоточившись на скорейшем расширении ядерного арсенала Китая", — написало издание.

Отмечается, что "Руководство по ядерной занятости" само по себе не является новым — этот документ обновляется раз в четыре года. Документ имеет самый высокий уровень секретности, поэтому у него нет электронных копий. Все экземпляры – печатные, исключительно для небольшого количества чиновников США.

Но впервые в новой редакции документа он оказался направлен против трех конкретных государств. В документе впервые за долгое время произошла переориентация ядерной стратегии США на фоне предположения Пентагона о том, что в последующие 10 лет ядерный арсенал Китая станет реальным конкурентом американскому и российскому.

При этом Байден, известный сторонник ядерного нераспространения, никогда публично и подробно не говорил, как планирует реагировать на ядерные вызовы со стороны трех диктаторских режимов. То же делала и его вице-президент Камала Гаррис.

Как сообщалось ранее, в январе в СМИ уже появлялся документ германской армии, в котором рассматривается сценарий начала полномасштабной войны между Россией и НАТО в 2024-25 годах. Позже в Берлине сообщили, что рассматривают разные варианты, даже если считают их "крайне маловероятными".

В феврале правительство Германии подготовило новый документ, описывающий сценарий начала войны между НАТО и неназванным агрессором. Однако там не скрывали, что он был подготовлен с учетом опыта российского вторжения в Украину.