Союзник Путіна побачив у ньому "бомбардирське чуття"

Самопроголошений президент Венесуели Ніколас Мадуро порівняв главу Кремля Володимира Путіна з відомим футболістом Кріштіану Роналду. До речі, КріРо зараз виступає в Саудівській Аравії.

Відповідний коментар Мадуро наводить Р-Спорт. Диктатор побачив у Путіна "бомбардирське чуття", як у Роналду.

"Там (на саміті БРІКС) було тридцять глав держав нового світу, держав БРІКС, і він приймав усі делегації, двосторонні зустрічі, був присутнім на пленарному засіданні. Без сумніву, ми могли б сказати політичною мовою: президент Володимир Путін — зірка міжнародної політики.

Великий успіх було досягнуто на історичному саміті у Казані, який консолідував БРІКС. Він природжений бомбардир, природжений бомбардир, як і Кріштіану Роналду, має нюх бомбардира", — заявив Мадуро.

Зазначимо, це не вперше, коли Путіна порівнюють із видатним спортивним діячем. Нещодавно призначений главою Кремля міністр спорту РФ Михайло Дегтярьов назвав президента Росії "Кубертеном XXI століття". Все через проведення у РФ "Ігор Майбутнього", які Путін відкривав особисто.