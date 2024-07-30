Путін ризикує втратити багатого нафтою союзника поблизу США

Мадуро втретє "переміг" у виборах. Пояснюємо, чим це може закінчитися

Венесуельський диктатор, друг Путіна і поціновувач зерна з окупованих територій Ніколас Мадуро зіткнувся з труднощами. У Венесуелі спалахнули потужні антиурядові протести.

Так, у Каракасі поліція застосувала сльозогінний газ, щоб розігнати протестувальників. У місті Коро на північному заході Венесуели повалили пам’ятник Уго Чавесу. Це лише початок, адже опозиція оголосила марш до президентського палацу у вівторок.

Протести у Венесуелі після "перемоги" Мадуро

"Телеграф" пояснює, що треба знати про заворушення, та розбирається, чим вони можуть закінчитися і як повпливають на РФ та Україну.

Нечесні вибори стали причиною протесту

Днями у країні пройшли президентські вибори та Ніколас Мадуро (перебуває при владі 11 років) вкотре заявив про свою перемогу. Цього разу із результатом в 51% голосів.

Марія Коріна Мачадо та Едмундо Гонсалес

Опозиція звинуватила Мадуро у шахрайстві. Мовляв, має доступ до частини результатів підрахунку і він підтверджує переконливу перемогу на виборах Едмундо Гонсалеса з результатом 73,2%.

Гонсалес — кандидат об’єднаної опозиції у спробі скинути Мадуро. Головною лідеркою опозиції є Марія Коріна Мачадо, але їй заборонив балотуватися суд. Інших опозиціонерів посадили.

Режим друга Путіна на межі краху

Венесуела належить до групи держав, які відверто підтримують Росію в агресії проти України. А венесуельський диктатор Ніколас Мадуро є близьким соратником і другом президента Росії Володимира Путіна, і російського режиму загалом. Вони обоє намагаються опонувати західному світу.

Про це у коментарі "Телеграфу" зазначив Іван Фечко, експерт Програми дослідження Латинської Америки та Карибського басейну Ради зовнішньої політики "Українська призма".

"Мадуро тривалий час перебував у частковій ізоляції. Співпраця з Росією активізувалися саме 2022-го року, з моменту повномасштабного вторгнення", — розповідає експерт.

Фечко зазначає, що останні місяці напередодні виборів, коли вже ситуація з Мадуро хиталася, Москва намагалася активно в цей момент втручатися і більше допомагати йому.

"У тому числі було меморандум нещодавно підписано, деталі якого навіть не розголошувалися. Можна тільки згадуватись. І той факт, що Росія вперше продала зерно з окупованих українських територій до Венесуели, також, на початку липня, подавала свої військові кораблі (ніби то для навчання). Це також показує те, наскільки близькі відносини між Мадуро і Путіним", — констатує експерт.

Звичайно, що для Путіна це було б дуже неприємним геополітичним моментом, якщо Мадуро зараз програє і в Венесуелі зміниться влада. Адже Мадуро підтримує Путіна і відкрито засуджує Україну.

Підтримує Україну. Що буде, якщо до влади прийде опозиція

На противагу Ніколасу Мадуро, лідери опозиції з демократичного табору, звичайно, мають геть іншу думку. Це стосується і лідерки Марії Коріни Мачадо.

"Марія Коріна Мачадо, яка є, по суті, головною лідеркою опозиції, з самого початку відкрито підтримувала Україну, виступала навіть на конференції підтримки України", — зазначає Фечко.

Тому в випадку зміни влади в Венесуелі та у випадку транзиту влади, для України ситуація складається краще, наголошує експерт. Адже у нас буде мінус один відкритий союзник Путіна та плюс один демократичний партнер, з яким можна відновлювати відносини.

Поганий знак для видобутку нафти в країні

У ситуації в Венесуелі також може бути прихована негативна сторона — ціни на нафту. Якщо через нестабільність чи нові санкції за фальсифікації, ціни зростуть, то Путін може збагатитися.

Економіка Венесуели тримається на експорті нафти, проте останні роки галузь стрімко занепадає. Націоналізація активів розлякала інвесторів, а фальсифікація минулих виборів завершилася обмеженнями. Проти країни зараз діють санкції США. І вони — одні із найжорсткіших у світі.

У жовтні 2023 року США для зниження цін у світі зняли частину обмежень, дозволивши Венесуелі торгувати в обмін на обіцянку демократичних виборів. Видобуток нафти почав відроджуватися.

"Коли Мадуро сфальсифікував попередні вибори, проти нього ввели санкції з боку США і європейських країн. Але їх почали знімати. США потребували цієї нафти, було підписано цей Барбадоський договір між Мадуро і представниками опозиції про те, що Мадуро проводить демократичні вибори, а США поступово знімають санкції. Дійсно, частина санкцій була знята, але, як бачимо, Мадуро свої обіцянки та близько не виконав", — пояснює Фечко.

Мадуро спочатку не допустив багатьох лідерів опозиції до виборів, 100 людей було ув'язнено. Це всупереч домовленостям.

"Питання в тому, чи США будуть готові зараз вводити більш серйозні санкції? Тому що в самій Америці також вибори в листопаді. Якщо зараз вести санкції, це може означати підвищення цін на нафту, на бензин, що може бути негативним моментом передвиборчої кампанії чинної адміністрації", — каже Фечко.

Через вибори у США з'являється впевненість з боку Мадуро, що, можливо, йому вдасться все-таки виграти, зігравши на тому, що ці санкції, можливо, не будуть введені або не будуть такими серйозними, як вони могли б бути.

Раніше "Телеграф" писав, що віце-президент США Камала Харріс, яка заручилася підтримкою серед демократів, офіційно оголосила про намір балотуватися на пост президента.