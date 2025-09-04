Суд над письменником проходив 1980 року і Медведчук буквально відправив його на смерть

Український дисидент, письменник та громадський діяч Василь Стус помер в ув’язнені 4 вересня. А Віктор Медведчук відіграв ключову роль у цій смерті, оскільки саме через його дії Стус потрапив до в’язниці. Суд, у якому письменник був звинуваченим, а Медведчук "адвокатом" проходив восени 1980 року.

Медведчук і справа Стуса — що відомо

Василь Стус – український дисидент, письменник та громадський діяч, який своїм прикладом показав, як треба боротися із радянським режимом. З 29 вересня по 2 жовтня 1980 року у Київському міському суді відбувався процес, у якому Стус проходив як обвинувачений. Його судили за антирадянську агітацію та пропаганду. Державним адвокатом письменника у цьому процесі був Віктор Медведчук.

Поет неодноразово заявляв у суді про недовіру до державних адвокатів, називаючи їх "другими прокурорами", він вимагав міжнародного юриста чи відведення Медведчука. Проте слухати обвинуваченого ніхто не став. Медведчук залишився, але замість захисту свого клієнта він буквально погодився зі звинуваченням.

У своїй "захисній" промові адвокат визнав провину підзахисного:

Всі злочини Стуса заслуговують на покарання. Кваліфікація його дій правильна. Віктор Медведчук

Через дії державного адвоката Василь Стус отримав максимальний тюремний термін — 10 років таборів суворого режиму та 5 років заслання. Відсидівши 5 років, дисидент помер в ув’язненні 4 вересня 1985 року.

Що відомо про Медведчука того часу?

Незважаючи на антиукраїнські дії та відсутність захисту дисидента Стуса у суді, Медведчук зміг побудувати політичну кар’єру в Україні. Він мав вплив як на політичні процеси, так і контролював частину медійного простору. А ще він був і залишається кумом та союзником Володимира Путіна, тож увесь час тягнув в Україну "рускій мір".

Є багато непрямих доказів та домислів про зв’язки Віктора Медведчука із КДБ. Так, наприклад, у 70-ті роки у студентстві він був активним комсомольцем під патронажем КДБ. Після навчання йому вдалося швидко збудувати кар’єру юриста, молодому адвокату навіть довіряли політичні процеси над дисидентами, які зазвичай контролювали радянські спецслужби. Критики впевнені, що саме зв’язки з КДБ відчиняли перед Медведчуком багато дверей.

Під час судового процесу над Василем Стусом у 1980 році Медведчуку було всього 26 років. Достовірних фотографій, як він у той час виглядав у мережі немає, оскільки він був нікому не відомим молодим адвокатом, а процес над Стусом був закритим. Однак є інші знімки, як Медведчук виглядав у молодості та на початку своєї політичної кар’єри.

