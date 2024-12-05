Голова ЦПД Андрій Коваленко про події у Сирії

Що таке Сирія для Путіна?

Росія є своєрідною противагою іранському впливу в регіоні завдяки контролю режиму Асада в Сирії. Це дозволяє мати точки впливу на Саудівську Аравію та Ізраїль. Принаймні, останні рахуються з позицією москви через це. Сирія також є додатковим аргументом в стосунках москви і Туреччини. Завдяки Сирії росія має додатковий аргумент у співробітництві з Іраном, а також угрупованнями, які підтримує Іран, зокрема, Хезболлою. Сирія також є важливою морською базою для російського флоту, що дозволяє мати вихід у Середземне море і впливати на африканське узбережжя. До того ж, російські пвк, які активно воюють в Африці, потрапляють туди через Сирію. Для РФ — це логістика як війни, так і економіки там. Наркотики — окрема складова. Російські спецслужби заробляють на наркоторгівлі, а сирія є фактично нарколабораторією росії.

Зараз стабільність Сирії зруйнована. Втім, Путін, попри складне становище режиму Асада та російської армії там, може спробувати використати ситуацію там як майданчик для окремих перемовин із Заходом та арабським світом.

Добре, що Росія витрачає додаткові ресурси саме в Сирії.

Джерело: Telegram- канал Андрія Коваленка.