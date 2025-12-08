Що у нього в голові, або Які 8 воєн нібито закінчив Трамп

Чи закінчив президент США хоч одну війну насправді

Дональд Трамп постійно повторює одне і те ж: він єдиний політик, який може запобігти Третій світовій війні. Більше того, він стверджує, що вже завершив вісім воєн під час свого першого президентства і зупинив кілька нових конфліктів після повернення до Білого дому. Заяви лунають із кожної трибуни — від передвиборчих мітингів до офіційних виступів у Конгресі.

Трамп ніколи не надавав чіткого звіту з датами та назвами. Тому "Телеграф" спробував самостійно структурувати цей можливий список, спираючись на уривчасті заяви політика, його виступи в Конгресі та передвиборчу риторику. Ми проаналізували, які саме конфлікти Трамп "записує" собі в актив і чи збігаються його заяви з реальною ситуацією на мапі світу.

Газа та Ізраїль — Трамп оголосив перемогу, чи справді вона є

Трамп стверджує, що саме він закінчив війну в Газі. Він публічно тиснув на прем'єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, закликаючи "швидше закінчити справу" і попереджаючи, що Ізраїль програє піар-битву через жахливі кадри руйнувань. У вересні 2025 року Трамп представив план із 20 пунктів, який передбачав звільнення заручників в обмін на припинення вогню та відбудову Гази.

Він залучив свої зв'язки з ОАЕ, Катаром і Саудівською Аравією, використовуючи досвід Авраамових угод 2020 року. Трамп запропонував перетворити Газу на "Рів'єру Близького Сходу" за допомогою мільярдні інвестиції, але лише за умови роззброєння бойовиків. 13 жовтня 2025 року він офіційно оголосив у Кнесеті, що війна завершена. Уже 19 жовтня ізраїльська авіація бомбардувала місто Рафах.

Тож реальність складніша, ніж каже Трамп. Масштабні бомбардування і наземна операція дійсно припинились після втручання адміністрації Трампа. Але міжнародні спостерігачі фіксують, що окремі сутички продовжуються. Трамп оголосив перемогу, але ситуація залишається нестабільною. Тим часом люди продовжують повертатися на руїни понівечених міст.

Афганістан — одна з найсуперечливіших "перемог"

Це один із найсуперечливіших пунктів у списку Трампа. У 2020 році його адміністрація підписала Дохійську угоду з Талібаном, яка передбачала виведення американських військ. Трамп постійно каже, що саме він розпочав процес завершення "нескінченної війни" і вважає це своєю перемогою.

Фактичне виведення військ відбулось у серпні 2021 року за Байдена. Воно супроводжувалось хаосом, штурмом аеропорту Кабула і терористичною атакою, у якій загинули 13 американських військових. Трамп звинувачує Байдена у провалі, стверджуючи, що план виконали неправильно. За документами State.gov, угода дійсно була підписана за Трампа, але виконання лягло на плечі наступної адміністрації.

Згідно з документом, Сполучені Штати мали повністю вивести увесь військовий контингент з території Афганістану до 1 травня 2021 року. У обмін на це таліби повинні були дотримуватися низки умов, проте цього вони робити не збирались.

Станом на кінець 2025 року Трамп закрив це питання у своїй риториці остаточно. Його аргументація базується на тому, що Байден "зіпсував вихід", а він, повернувшись, "виправив ситуацію" — хоча фактично війська США вже були виведені.

Трамп неодноразово заявляв, що Баграм була "найкращою базою у світі" поруч із Китаєм, і він планував її повернути. Але на практиці у 2025 році він обрав тактику мовчання. Тим часом таліби постійно влаштовують провокації. Зокрема, 11 жовтня 2025 року між Афганістаном та Пакистаном спалахнули бої на кордоні. Їх назвали найбільшою ескалацією війни з 2021.

ІДІЛ у Сирії та Іраку — територіальний халіфат розгромлено, але осередки залишились

Це єдиний конфлікт, який Трамп може записати собі в актив майже без застережень. У 2019 році він оголосив про 100-відсотковий розгром територіального халіфату ІДІЛ. Бойові операції за захоплені міста дійсно завершились під час його президентства.

Але терористичні осередки нікуди не зникли. Вони досі діють у віддалених районах Сирії та Іраку, влаштовують напади і вербують нових бойовиків. Масштабних боїв за території більше немає, але назвати війну повністю завершеною складно. Трамп вважає інакше і називає це однією зі своїх головних перемог.

Сирія — Трамп виводив війська кілька разів

Трамп неодноразово заявляв, що США не повинні бути "світовим поліцейським" і обіцяв повністю вивести американських солдатів із Сирії. Він оголошував про це у 2018 і 2019 роках, кожного разу викликаючи паніку серед союзників і критику з боку Пентагону.

Громадянська війна, що тривала майже 14 років, після падіння режиму Башара Асада перейшла у нову фазу. Наприкінці 2024 року повстанські сили на чолі з угрупованням "Хаят Тахрір аш-Шам" (ХТШ) та іншими опозиційними групами здійснили стрімкий наступ. Дамаск було взято, а Башар Асад втік до Росії, що ознаменувало кінець десятиліть правління партії "Баас".

Зараз країною керує тимчасова адміністрація на чолі з Ахмедом аль-Шараа (колишній лідер ХТШ, відомий під іменем Абу Мухаммад аль-Джолані). Новий уряд намагається отримати міжнародне визнання, проводить реформи та закликає до національного примирення.

Хоча масштабна війна між "урядом і повстанцями" офіційно вважається завершеною з падінням Асада, стабільності поки немає. Продовжуються конфлікти між різними фракціями повстанців та залишками колишніх проурядових формувань. Фіксуються напади на релігійні меншини (зокрема алавітів), що є помстою за роки правління Асада. Північний схід Сирії залишається під контролем курдських "Сирійських демократичних сил" (SDF). Між ними та новим урядом у Дамаску існують напружені переговори щодо інтеграції.

До того ж, Ізраїль продовжує атакувати військові об'єкти на півдні Сирії, щоб запобігти посиленню впливу Ірану в регіоні та створити буферну зону.

Проте Сирія залишається "гарячою точкою" через внутрішню нестабільність, боротьбу за вплив між новими групами та присутність військ США.

Північна Корея — чи виконав президент США погрози про "вогонь і лють" для Кім Чен Ина

У 2017 році Трамп погрожував очільнику КНДР Кім Чен Ину "вогнем і люттю". Світ стояв на порозі ядерного конфлікту. Потім раптово відбулись три зустрічі на вищому рівні — безпрецедентна подія в історії відносин США і Північної Кореї. Трамп знову стверджує, що врятував світ від ядерної катастрофи.

Реальні наслідки неоднозначні. Ракетна програма КНДР продовжується. Північна Корея не відмовилась від ядерної зброї і навіть провела кілька нових випробувань. Трамп записує це собі в актив як "завершену війну", хоча фактичної війни не було.

Індія і Пакистан — найсуперечливіша "перемога" у списку

Це одна з найяскравіших і найспірніших історій. У травні 2025 року після теракту в Кашмірі почалась ескалація між Індією і Пакистаном. Взаємні обстріли, ракетні удари, використання безпілотників — дві ядерні держави опинились на порозі масштабного конфлікту.

Трамп заявив, що провів "довгу ніч переговорів" і поставив ультиматум обом країнам: або припинення вогню, або повна зупинка торгівлі зі США через запровадження 100-відсоткових мит. 10 травня 2025 року він оголосив про повне і негайне припинення вогню. Пакистан подякував США за посередництво.

Проте Індія висловила іншу версію. Офіційний Делі заявив, що роль США була мінімальною, а конфлікт врегулювали на двосторонньому рівні. Хто говорить правду — залишається питанням політичної інтерпретації.

Ємен, Сомалі, Лівія — невидимі війни у списку Трампа

Окрім великих конфліктів, Трамп згадує ще кілька менш відомих операцій. Під час його першого президентства дійсно знизилась американська присутність у Ємені — адміністрація обмежила підтримку саудівської коаліції. Проте згодом конфлікт отримав новий виток. У січні 2025 року США офіційно визнали єменських хуситів терористичною організацією.

Удари США по Ємену продовжувались навіть навесні 2025 року. У травні США та хусити домовилися припинити вогонь, посередником став Оман.

У Сомалі було виведено більшість військових контингентів ще наприкінці 2020 року. Кількість ударів безпілотників у Пакистані різко впала.

Трамп дистанціювався від конфлікту у Лівії, де США активно діяли за Обами. Проте конфлікти там періодично все ще спалахують. Усі ці операції він іноді підсумовує як "завершені нескінченні війни". Фактично це були не повноцінні війни, а спеціальні операції та обмежені військові кампанії. Але у публічній риториці Трампа вони перетворюються на окремі конфлікти, які він начебто закрив.

Авраамові угоди — справжній дипломатичний прорив чи тимчасове перемир'я

Це окрема історія, яку Трамп вважає однією зі своїх найбільших перемог. У вересні 2020 року його адміністрація виступила посередником у нормалізації відносин між Ізраїлем та кількома арабськими країнами. Ізраїль уклав угоди з ОАЕ, Бахрейном, Марокко і Суданом. Назву обрали на честь пророка Авраама, спільного предка євреїв і арабів.

До цього більшість арабських країн десятиліттями не визнавали Ізраїль і не мали з ним дипломатичних відносин. Трамп і його зять Джаред Кушнер "виправили це" через економічну вигоду та створення антиіранського блоку. Вони обійшли палестинське питання, поставивши на практичні інтереси замість ідеологічних принципів. Ізраїль перестав бути "ізгоєм" у регіоні. Виник новий блок, який протистоїть Ірану. Створено мільярдні ринки. Пророблено колосальну роботу, однак це лише початок довгого шляху до перетворення Близького Сходу, де палестинське питання все ще залишається головним стримуючим фактором для всеохопного миру у регіоні.

Трамп був тричі номінований на Нобелівську премію миру за ці угоди. Він стверджує, що запобіг великому конфлікту в регіоні і завершив "стан вічної ворожнечі", який тривав із 1948 року.

Закінчити війну в Україні за 24 години — найголовніша обіцянка, яку Трамп не виконав

Україна стала найскладнішим пунктом у списку "завершених воєн" Трампа. На початку своєї передвиборчої програми він впевнено заявляв: "Я закінчу цю війну за 24 години", наголошуючи на своїх особистих стосунках із Зеленським та Путіним. Трамп стверджував, що просто посадить їх за стіл і змусить домовитися.

Однак після інавгурації у січні 2025 року риторика змінилася. У січні 2025 року Трамп доручив Келлогу закінчити війну в Україні за 100 днів.

Замість миттєвого миру світ побачив тактику "батога і пряника":

Тиск на Київ — погрози припинити військову допомогу, якщо Україна не погодиться на переговори.

погрози припинити військову допомогу, якщо Україна не погодиться на переговори. Тиск на Москву — погрози дати Україні "стільки зброї, скільки вони ще не бачили", якщо Путін не зупинить наступ.

Що насправді означає "завершена війна" у риториці Трампа

Війни, які намагався завершити Трамп

Можливий список виходить дивним і суперечливим. Одні конфлікти дійсно стихли під час його президентства — як боротьба з територіальним халіфатом ІДІЛ. Інші були передані наступній адміністрації — як Афганістан. Треті залишаються активними, але з меншою американською участю — як Сирія. Четверті викликають питання про реальну роль Трампа на другому терміні президентства — як Індія і Пакистан.

Є ще кілька моментів, які Трамп не згадує. Його можливий список не включає конфлікти, де роль США була мінімальною, або де результат неоднозначний. Наприклад, він не говорить про Нігер чи Сахель, де дійсно були скорочені спеціальні операції. Не згадує про невдалі спроби домовитись із Іраном.

Трамп використовує широке трактування слова "війна". Для нього це може бути і масштабний конфлікт, і обмежена військова операція, і навіть загроза війни, яка не переросла у реальні бої.

