Після перемоги повстанців у росіян у Сирії великі проблеми: що з ними зараз

Евакуація росіян досі триває

Росія продовжує виводити свої війська з Сирії. Проте у тих російських військових, що там залишаються, бракує питної води та продовольства.

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України. За даними ГУР, військових РФ на деяких маршрутах супроводжують опозиційні до режиму Башара Асада збройні угруповання.

"Серед російських солдатів циркулюють розмови, ніби Москва домовилась про збереження присутності на сирійських базах у Тартусі та Хмеймімі ― йдеться про кількість до трьох тисяч військовослужбовців. На вказаних базах, а також на російських кораблях в регіоні зафіксовані проблеми з питною водою та продовольством", — йдеться у повідомленні.

У ГУР зазначили, що залишки угруповання РФ очікують на задіяні в евакуації військово-транспортні літаки, якими мають доставити харчі. 14 грудня 2024 року були заплановані рейси двох Ан-124-100 та двох Іл-76МД зі Чкаловська до Хмейміма.

Як повідомляв "Телеграф", президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що Туреччина готова допомогти Сирії після повалення режиму Асада. Він наголосив, що турецька підтримка базується не на вигоді, а на глибокій культурній та історичній близькості народів.