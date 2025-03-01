Туреччина почала виведення військ із Сирії: з чим це пов’язано — ЗМІ

Турецькі війська виводитимуться поступово

Туреччина збирається поступово розпочати виведення військ із сирійської провінції Ідліб. Це відбувається на тлі оголошення руху РПК (Робітнича партія Курдистану) про припинення вогню з Туреччиною.

Інформацією про це поділився турецький канал Clash Reports. Там зазначили, що не йдеться про виведення всіх військ одразу.

"Туреччина поступово виводить свої війська з Ідліба, Сирія. Турецькі сили безпеки не виводитимуть війська з усіх баз одночасно. Висновок буде поетапним на основі стратегічного рішення", — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що турецькі спостерігачі на півночі Сирії перебували після створення ідлібської зони деескалації у 2017 році. Однак у 2018, 2019 та 2020 роках проводилося кілька військових операцій, спрямованих на підтримку на той момент опозиційних сил "Сирійської національної армії" (СНА), а також протистояння з бойовиками РПК та YPG, яких Анкара вважає терористами.

27 лютого 2025 року засновник РПК Абдулла Оджалан зустрівся з представниками прокурдської партії DEM і передав через них листа, в якому закликав своїх соратників розпустити організацію та скласти зброю. У своєму листі він написав, що РПК створювалася в умовах, коли права курдів утискалися, а саме їхнє існування заперечувалося. Тепер же Оджалан вважає, що ситуація змінилася і настав час переходити до демократизації турецького суспільства. 1 березня РПК оголосила про припинення вогню з Туреччиною, повідомивши, що згодна з позицією свого лідера.

Підпільна війна РПК проти Туреччини велася з 1984 року.

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Як повідомлялося раніше, наприкінці листопада повстанці руху "Хаят Тахрір аш-Шам" разом зі СНА почали раптовий наступ у бік Алеппо і після нетривалих боїв зламали опір урядових сил. Протягом кількох днів вони змогли дістатися інших ключових міст країни, і за підтримки інших бунтівних сил завершили повалення режиму Башара Асада до 8 грудня.

Тепер же нова влада Сирії веде переговори з сирійськими курдами про завершення бойових дій та відновлення територіальної цілісності країни. Згідно з повідомленням місцевих ЗМІ, курди прагнуть створення своєї автономії, але не націлені на досягнення незалежності.