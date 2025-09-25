Вперше за багато років: Україна та Сирія провели зустріч лідерів та відновили дипломатичні відносини

Було відновлено дипломатичні відносини, остаточно розірвані у 2022 році

Президент України Володимир Зеленський та президент Сирії Ахмед Хусейн аш-Шараа провели зустріч на полях тижня високого рівня Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку. Це була перша зустріч лідерів двох держав за 15 років.

Про це повідомив Зеленський у своєму Telegram. Лідери двох країн обговорили низку важливих питань, в тому числі безпекові загрози, які йдуть від "третіх сторін" та загрожують обом державам. А також було відновлено дипломатичні відносини, остаточно розірвані у 2022 році.

"Сьогодні Україна та Сирія підписали Спільне комюніке про відновлення дипломатичних відносин. Раді цьому важливому кроку й готові підтримати сирійський народ на шляху до стабільності… Домовилися будувати відносини на основі взаємної поваги та довіри", – написав Зеленський.

Історія дипломатичних відносин України та Сирії

Дипломатичні відносини між Україною та Сирією були встановлені у 1992 році, проте в 2014 році призупинені через те, що режим сирійського диктатора Башара Асада підтримав росіян та визнав анексію Криму. До того ж в Сирії на цей час вже вирувала громадянська війна. У 2022 році дипломатичні відносини між двома державами були остаточно розірвані, оскільки режим Асада виступив на боці російських окупантів.

До речі, останній раз президенти України та Сирії зустрічалися у 2010 році. Сирійський диктатор Башар Асад за рік до початку громадянської війни в Сирії приїздив з візитом в Україну, де його зустрічав тодішній президент Віктор Янукович.

Громадянська війна в Сирії тривала з 2011 року до 2024 рік. Наприкінці листопада 2024 року повстанці руху "Хаят Тахрір аш-Шам" розпочали раптовий наступ у бік Алеппо і після нетривалих боїв зламали опір урядових сил. Протягом кількох днів вони змогли дістатися інших ключових міст країни, і за підтримки інших бунтівних сил завершили повалення режиму Башара Асада до 8 грудня 2024 року.

Армія Асада, яку сім років муштрували росіяни та іранці, з початку наступу сирійської опозиції зазнала масштабних втрат не тільки в особовому складі, але й у військовій техніці. Рахунок втраченої техніки дуже швидко пішов на сотні та тисячі одиниць, до того ж майже всю техніку асадисти просто кинули, розбігаючись перед наступом опозиційних військ.

Головні союзники Асада, російський режим Путіна та іранський режим аятол, не змогли допомогти диктатору — перші загрузли в Україні, а "проксі" інших, "Хезболлу", добряче поскубав Ізраїль в Лівані. Сам Асад втік до Москви, прихопивши більшість накраденого в сирійського народу — це визнали й в Росії. Новим президентом Сирії став колишній лідер повстанців, Ахмед Хусейн аш-Шараа.