Оце так поворот: у Сирії розбомбили російську авіабазу Хмеймім

Окрім ракетного удару, територія авіабази зазнала атаки невідомих безпілотників

Російська авіабаза Хмеймім в Сирії вночі з 17 на 18 лютого зазнала потужного ракетного удару. Ізраїльські літаки розбомбили російську базу буквально через кілька хвилин, як там розвантажився іранський транспортний літак, який привіз озброєння для проіранського терористичного угруповання "Хезболла".

Про це повідомив користувач SyrianOSINT в Twitter (X). Зазначається, що Іран давно перетворив базу своїх російських союзників на логістичний хаб для забезпечення своїх ліванських проксі озброєнням, саме тому ізраїльські літаки атакували склади Хмейміму.

В ЗМІ вже назвали цю атаку "першим в історії Ізраїлю ударом по російській авіабазі в Сирії". Повідомляється про потужні вибухи та вторинну детонацію. Російська протиповітряна оборона, судячи з повідомлень, вчергове продемонструвала свою безпорадність – вона активно вела вогонь, але не змогла перехопити та знищити жодної ракети, або літака.

Окрім ракет, авіабазу атакували безпілотники невідомого походження. Російські зенітні установки "Панцир", які виконують роль ближнього прикриття Хмейміму, намагалися збити невідомі БПЛА в небі над авіабазою. Окрім того, БПЛА атакували сирійський військово-морський коледж у Джабле.

Як повідомлялося раніше, наприкінці листопада 2024 року повстанці руху "Хаят Тахрір аш-Шам" розпочали раптовий наступ у бік Алеппо і після нетривалих боїв зламали опір урядових сил. Протягом кількох днів вони змогли дістатися інших ключових міст країни, і за підтримки інших бунтівних сил завершили повалення режиму Башара Асада до 8 грудня.

Режим Асада тримався в основному на підтримці Росії та проіранського руху шиїта "Хезболла", але перша загрузла у війні в Україні, а друга зазнала серйозних втрат під час зіткнення з Ізраїлем.