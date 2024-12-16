Дуже болюча тема: чому Путін мовчить про Сирію

Росія мала великі плани на Сирію

Глава Кремля Володимир Путін у понеділок провів нараду з керівництвом армії, обговорюючи НАТО, Україну та інші питання. Однак на Заході помітили, що він ні словом не обмовився про долю свого союзника Башара Асада та Сирії загалом.

Про це повідомляє The New York Times. Там нагадали, що Путін публічно не коментував колапс сирійських урядових сил, на підтримку яких він багато років витрачав величезні ресурси.

"Краще нічого не говорити", — сказав російський військовий аналітик Антон Марсадов, підкресливши, що тема Асада для Росії дуже болюча.

За словами аналітика, несподіваний поворот подій став великим ударом по прагненню Путіна зробити Росію світовою державою. Раніше Кремль планував розмістити на сирійських базах ядерну зброю, проте тепер ситуація там буде нестабільною, щоб відмовитися від цієї ідеї.

"Такі форпости, що загрожують південному флангу НАТО, вже на 100 відсотків втрачені. Навіть якщо їм (росіянам, — ред.) вдасться зберегти присутність, вона буде символічною", — додав Марсадов.

Видання зазначає, що зараз для Путіна пріоритетом є результат війни проти України. І у Кремлі впевнені, що цю війну вони виграють. Не в останню чергу на це впливає прихід до влади у союзних Україні країнах людей, які поділяють скептичну позицію. До таких видання, наприклад, відносить Дональда Трампа, котрий переміг на президентських виборах у США.

Мовчання Путіна щодо Сирії спробували компенсувати російські пропагандисти, які на державному телебаченні повідомили, що нестабільність у країні є провиною Заходу.

Як повідомлялося раніше, наприкінці листопада повстанці руху "Хаят Тахрір аш-Шам" розпочали раптовий наступ у бік Алеппо і після нетривалих боїв зламали опір урядових сил. Раптове захоплення одного з найбільших міст країни призвело до швидкого розвалу урядової армії та повалення режиму Башара Асада до 8 грудня.

Режим Асада тримався в основному на підтримці Росії та проіранського шиїтського руху "Хезболла", але перша загрузла у війні в Україні, а друга зазнала серйозних втрат під час зіткнення з Ізраїлем.