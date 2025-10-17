Нова квартира у Києві та будинок: як одіозна суддя, яка рятувала Портнова, збагатилася під час війни на мільйони

Понад 15 років на посаді судді, скандальні рішення на користь одіозних персон, купа валюти вдома та нова нерухомість під час війни — декларація Любові Маруліної вражає деталями.

Суддя Окружного адміністративного суду міста Києва Любов Маруліна стала відомою завдяки скандальним рішенням на користь адвоката Андрія Портнова та забороні вшанування українських героїв. За останній рік вона заробила понад два мільйони гривень, придбала нову квартиру площею 73 квадратних метри та будинок у селі, а вдома тримає 77 тисяч доларів та 13 тисяч євро готівкою.

"Телеграф" розповідає, як суддя, котра забороняла мітинги на Майдані у Києві ще до Революції Гідності, скасувала покарання для Портнова, попалася п'яною за кермом і уникнула відповідальності, а також що приховує її свіжа декларація за 2024 рік.

Шлях до суддівської мантії: як вихователь дитсадка стала впливовою фігурою через секретаріат

Любов Маруліна народилася 4 жовтня 1965 року у Києві. Свою трудову діяльність вона розпочала у 1983 році вихователем у дошкільному закладі. Потім працювала секретаркою-машиністкою та інспектором у Дніпровському райвиконкомі столиці, старшим інспектором у Київському медичному інституті імені Богомольця.

Вищу освіту Маруліна здобувала на вечірньому відділенні Київського національного університету, потім працювала юрисконсультом у Міністерстві охорони здоров'я, заступником директора у приватному коледжі, заступником начальника управління справами у банку та юрисконсультом у кількох комерційних компаніях.

З 2003 по 2009 рік Маруліна працювала у Державній судовій адміністрації України головним спеціалістом відділу забезпечення діяльності кваліфікаційних комісій та начальником відділу організаційного забезпечення кваліфікаційних комісій суддів. Саме ця посада у секретаріаті Вищої кваліфікаційної комісії, ймовірно, і дала їй зв'язки для призначення суддею.

14 вересня 2009 року у віці 43 років Маруліна отримала посаду судді. З 26 листопада 2009 року вона працює в Окружному адміністративному суді міста Києва.

Два мільйони зарплати, пенсія та величезні валютні запаси: що задекларувала Маруліна за минулий рік

За 2024 рік Любов Маруліна отримала 1 мільйон 805 тисяч гривень зарплати з Окружного адміністративного суду Києва. Окрім цього, вона отримує пенсію у розмірі 223 тисячі гривень на рік. Загальний офіційний дохід судді склав понад 2 мільйони гривень.

У декларації вказано, що Маруліна тримає вдома 77 тисяч доларів США готівкою. За поточним курсом це близько 3 мільйонів 200 тисяч гривень. Також у неї є 13 тисяч євро готівкою, що становить понад 600 тисяч гривень. На банківських рахунках у судді лежить 142 тисячі гривень та 199 євро.

Загальна сума готівкових заощаджень Маруліної у перерахунку на гривні становить майже 4 мільйони гривень.

Нова квартира і будинок під час війни: суддя придбала нерухомість на суму 300 тисяч гривень за документами

17 травня 2024 року Любов Маруліна придбала одразу три об'єкти нерухомості. Усі три вона оцінила по 100 тисяч гривень кожен, що виглядає підозріло заниженою вартістю. Першим об'єктом стала квартира площею 73,2 квадратних метри у Києві. За ринковими цінами така житлова площа в столиці коштує мінімум кілька мільйонів гривень.

Другим придбанням став житловий будинок площею 51,3 квадратних метри у селі Бендюгівка Обухівського району Київської області. Разом із будинком суддя оформила у власність земельну ділянку площею 0,25 гектара, тобто 2500 квадратних метрів. Обидва об'єкти вона також оцінила по 100 тисяч гривень.

Окрім нової нерухомості, у власності Маруліної залишається квартира площею 39,4 квадратних метри у Києві, яку вона придбала ще у 2001 році. Тоді вартість цієї квартири становила 7 гривень за документами. Жодних транспортних засобів у декларації за 2024 рік не вказано.

Скасувала вшанування героїв УПА на прохання Портнова: як суддя блокувала рішення Київради про пам'ятні дати

27 лютого 2020 року Київська міська рада прийняла рішення про відзначення на території столиці пам'ятних дат та ювілеїв у 2020 році. Серед них було вшанування українських військових діячів, письменників та політиків, зокрема полковників УПА Василя Левковича, Василя Сидора та Василя Галаси, письменника Уласа Самчука, вченого Володимира Кубійовича, голови Проводу ОУН Андрія Мельника та інших постатей української історії.

Адвокат Андрій Портнов подав позов до суду про скасування цього рішення. Ще до подання основного позову він подав заяву про забезпечення позову, у якій просив зупинити дію рішення Київради до вирішення справи по суті. 12 березня 2020 року Маруліна постановила ухвалу, якою повністю задовольнила цю заяву і заблокувала усі відзначення пам'ятних дат.

23 березня 2020 року вона відкрила провадження у справі за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін. За законом така справа мала бути розглянута протягом 60 днів, однак рішення Маруліна ухвалила лише 19 січня 2021 року. Вона повністю задовольнила позов Портнова і скасувала рішення Київської міської ради про відзначення ювілеїв восьми українських історичних постатей.

Таким чином позов Портнова був фактично задоволений ще ухвалою про забезпечення позову, яка заблокувала усі відзначення ще до фінального рішення. Жодних заходів на честь цих особистостей у 2020 році в Києві не відбулося.

Як Маруліна вятувала Портнова від покарання за образи Порошенка

13 жовтня 2020 року Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Київської області притягнула до відповідальності Андрія Портнова за систематичні грубі та зневажливі повідомлення у його телеграм-каналі щодо журналістів та експрезидента Петра Порошенка. Комісія дійшла висновку, що такі вислови є порушенням адвокатської етики і несумісні зі статусом адвоката.

Портнов одразу подав позов про скасування цього рішення. Справу отримала суддя Маруліна, яка розглянула її дуже швидко. Всього за два місяці, 20 січня 2021 року, вона постановила рішення у справі і повністю задовольнила позов Портнова. Маруліна вирішила, що усі ці неетичні висловлювання є реалізацією права на свободу слова і не можуть бути підставою для притягнення до відповідальності.

Апеляційний суд не погодився з такою позицією. Він скасував рішення Маруліної як незаконне та необґрунтоване. Однак на момент апеляції Портнов уже встиг використати рішення першої інстанції на свою користь.

Забороняла мітинги на Майдані ще до Революції Гідності: темне минуле Маруліної у справах про свободу зібрань

29 червня 2010 року Маруліна обмежила проведення мирних зібрань на центральних вулицях Києва. За даним Dejure.foundation, реагуючи на це рішення, Українська Гельсінська спілка з прав людини заявила, що суддя винайшла приголомшливе формулювання, коли в особі однієї людини забороняють проведення мирних зборів цілій групі осіб. Це дає можливість судовим виконавцям зараховувати до цій групі кого завгодно і в якій завгодно кількості.

Правозахисники назвали це прецедентом протизаконної судової заборони на проведення мирних акцій в Україні. Вони заявили, що механізм процесуальної підлості відпрацьований столичним судом, а українська демократія отримала від нової влади удар у спину, який може виявитися для неї смертельним.

У серпні 2013 року, за кілька місяців до початку Революції Гідності, Маруліна знову заборонила проводити мирні зібрання у центральній частині Києва. Заборона діяла з 16 по 27 серпня 2013 року на вулиці Хрещатик, Європейській площі та на Майдані Незалежності. Організатори акції планували проводити на День Незалежності України мирні зібрання проти авторитарних судових заборон мирно збиратися, проти міліцейського та суддівського свавілля, а також акції на підтримку невинно засуджених осіб.

Затягування справ за домовленістю: як суддя роками не розглядала позов до Громадської ради міжнародних експертів

У лютому 2019 року Маруліна відкрила провадження у справі за позовом судді Зайця до Громадської ради міжнародних експертів про визнання регламенту ради незаконним. 24 липня 2019 року вона закінчила підготовче засідання, а 28 серпня 2019 року перейшла до розгляду справи у письмовому провадженні. Після цього справа застигла на роки.

Суддя істотно порушила встановлені законом строки розгляду справи. Згідно зі сталою практикою Верховного Суду, Громадська рада міжнародних експертів не визнається суб'єктом владних повноважень, і провадження у справах за позовами до неї підлягають закриттю. Верховний Суд прямо вказав на це у постанові від 27 травня 2020 року у справі за позовом того ж судді Зайця.

Як свідчать оприлюднені журналістами записи з кабінету голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка, затягування розгляду справ є одним із способів досягнення бажаного результату одним з учасників справи за домовленістю з керівництвом суду. Таке затягування справи Маруліною протягом кількох років дає підстави припускати існування такої домовленості.

Дані про ці всі факти підтверджуються також висновком Громадської ради доброчесності, яка заявляла про невідповідність судді Окружного адміністративного суду міста Києва Маруліної Любові Олександрівни критеріям доброчесності та професійної етики.

Попалася п'яною за кермом Лексуса та уникнула покарання: як колеги допомогли закрити справу

6 червня 2020 року патрульні поліцейські склали на Маруліну протокол за керування автомобілем Лексус RX 350 з ознаками сп'яніння. Суддя відмовилася від проходження огляду на драгері. Протокол надіслали до Дарницького районного суду Києва, який постановою від 22 вересня 2020 року закрив справу за відсутністю події порушення.

Обставини розгляду цієї справи виглядають дуже підозріло. У суді стверджують, що протокол щодо Маруліної надійшов до суду лише 31 серпня 2020 року, майже через три місяці після події. Водночас поліція повідомила, що передала протокол до суду ще 10 червня 2020 року, тобто через чотири дні після складання.

2 вересня 2020 року справу розподілили на суддю Поліну Коляденко. Вона призначила судове засідання на 3 вересня, потім на 4 вересня 2020 року. Це був останній день, коли справу можна було розглянути у межах строків, передбачених кодексом. Саме таке швидке призначення справи до розгляду стало єдиною підставою для заяви адвокатом Маруліної про відвід судді Коляденко.

Кодекс про адміністративні правопорушення взагалі не передбачає можливості заявляти відводи судді у таких справах. До того ж зазначені обставини не можуть бути підставою для відводу. Однак суддя Прасолова 14 вересня 2020 року задовольнила відвід і відсторонила Коляденко від розгляду справи.

Після цього протокол передали на новий автоматичний розподіл, у якому взяла участь лише одна суддя — голова суду Тетяна Щасна. Інших суддів виключили з автоматичного розподілу начебто через відсутність спеціалізації, що явно не відповідає дійсності.

Суд закрив провадження, оскільки Маруліна заявила, що автомобілем не керувала. За її версією, за кермом тоді була її знайома, а сама Маруліна опинилась на місці водія лише тому, що допомагала їй полагодити фари. З постанови випливає, що суд не викликав поліцейських для заслуховування їхніх пояснень. У поясненнях знайомої Маруліної, які вона дала на місці події, були вказані дещо інші обставини.

Заперечення водієм того, що він був за кермом автомобіля, є одним з найпоширеніших способів уникнення від покарання за нетверезе водіння. Постанова щодо Маруліної була ухвалена 22 вересня і за законом мала бути опублікована у Реєстрі судових рішень не пізніше наступного дня. Однак суд надіслав її для публікації лише 18 грудня 2020 року, через майже три місяці.

