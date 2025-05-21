В Іспанії застрелили колишнього радника Януковича, - ЗМІ

Повідомляють, що це сталось біля воріт школи, куди Портнов нібито відвозив дітей

В Іспанії застрелили Андрія Портнова, колишнього радника Януковича. Як пишуть місцеві ЗМІ, він отримав 4 кульових поранення і помер від травм, несумісних з життям.

Про це пише Сadenaser. "Джерела в поліції повідомляють, що чоловік на мотоциклі чекав на жертву біля шкільних воріт, і коли Портнов прибув, він вистрілив у нього, а потім втік", — йдеться у повідомленні.

"Українська правда" з посиланням на власні джерела підтверджує цю інформацію. За даними, Портнова застрелили годину тому біля воріт Американської школи в заможному муніципалітеті Мадрида — Посуело.

Як пише El Mundo, посилаючись на дані зі слідства, нападник вистрілив жертві в спину, одна куля потрапила в область шиї, внаслідок чого потерпілий впав обличчям вниз. Після цього зловмисник здійснив контрольний постріл у голову.

Наразі правоохоронні органи проводять пошукові заходи для затримання підозрюваного — високого чоловіка худорлявої статури, який після скоєння злочину зник у напрямку парково-лісової зони Каса-де-Кампо. Подія відбулася приблизно о 9:15 ранку за адресою вулиця Америка, 3, в момент, коли численні учні заходили до шкільного приміщення.

Як повідомляє Elconfidencial, Портнов саме вів своїх дітей до школи, коли його вбили. У класах цієї школи навчається багато учнів дипломатів.

Фото з місця події

Раніше "Телеграф" також писав, що скандальний Портнов з-за кордону переписав своє майно під Києвом.