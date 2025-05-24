Відомий футбольний тренер став свідком убивства Портнова

Іспанські правоохоронці продовжують пошук вбивці та його спільників

Головний тренер "Атлетіко" Мадрид Дієго Сімеоне та його дружина Карла Перейра стали свідками вбивства колишнього радника Віктора Януковича Андрія Портнова. Інцидент стався біля американської школи в Посуело-де-Аларконі, де також навчаються діти Сімеоне Франческа (8 років) та Валентина (5).

Про це повідомляє El Espanol. Модель підтвердила, що вона з чоловіком були поруч у момент вбивства, проте відмовилася розповідати подробиці, адже переживає важкі часи. Крім того, вона попросила проявити повагу до сім’ї загиблого.

"Так, ми були там у якийсь момент. Це дуже делікатне питання. Це був дуже важкий час для всіх. Я прошу великої поваги до постраждалої родини. Правда у тому, що для нас важливо дбати про дітей та захищати їх", — сказала дружина Сімеоне.

За інформацією ЗМІ, Портнов за кілька днів до вбивства перебував на території України. Він провів зустрічі із представниками вищого керівництва, відповідальними за роботу правоохоронних органів. Іспанська поліція вважає причетними до його вбивства росіян чи мафіозі.