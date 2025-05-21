Зачистка свідка чи бізнес-розбірки? Експерти назвали ймовірні версії вбивства Портнова в Іспанії

Бізнес, зрада чи російський слід — експерти розповіли про можливі причини убивства

Іспанська поліція розпочала розслідування резонансного вбивства колишнього радника Януковича Андрія Портнова, яке сталося сьогодні вранці в столиці Іспанії. Експосадовець, звинувачений в Україні у державній зраді, був застрелений біля американської школи в Мадриді після того, як відвів туди своїх дітей.

Вбивство стало темою №1 для обговорення не тільки серед громадськості, але й серед експертів. Своїми думками про причини убивства з "Телеграфом" поділились Тарас Загородній, керуючий партнер "Національної антикризової групи", і політолог Олег Саакян.

Тарас Загородній: "Не виключаю бізнесові і кримінальні розбірки"

Тарас Загородній вважає, що причиною вбивства могли стати бізнесові та кримінальні конфлікти. "Портнов був достатньо колоритною і конфліктною постаттю. Тому я не виключаю бізнесові і кримінальні розбірки. Він активно займався бізнесом і сам по собі був скандальною людиною", – зазначив експерт.

Загородній також нагадав про минуле ексчиновника: "Не забуваймо, що колись Портнов очолював Фонд державного майна – структуру, керівники якої, як показує практика, чомусь довго не живуть. Тому я вважаю, що це основна може бути причина".

Олег Саакян: "Версія з українськими спецслужбами на останньому місці"

У політолога Олега Саакяна є кілька можливих варіантів, чому убили експосадовця. "Портнов є дуже не пласкою особистістю, у якої і політичний, і бізнесовий, і, можемо припустити, кримінальний профіль через зв'язки з Росією. Складно зараз сказати, яка саме причина могла стати підставою для цього вбивства", – пояснив Саакян.

За його словами, існує декілька ймовірних сценаріїв: "Це може бути зачистка Росією свідка, або розбірки, пов'язані з його проросійською діяльністю, або певні кримінальні бізнесові з'ясування. Але вбивство на очах у його дітей біля американської школи в одному з найбагатших районів – це вкрай показове вбивство. Може йти мова про певний символізм або меседж комусь третьому".

Саакян сумнівається, що до вбивства причетні українські спецслужби: "Я не певен, що наші спецслужби здійснювали б таку операцію на території західної держави, тим паче маючи змогу дотягнути через Феміду. А от з боку російських спецслужб зачистка свідка або покарання за зраду – цілком можливі. Версія з українськими спецслужбами на останньому місці".

Версії іспанської поліції

Іспанська поліція наразі відпрацьовує дві основні версії вбивства Андрія Портнова. Перша – це кримінальні порахунки, пов'язані з організованою злочинністю. Друга – акція політичного характеру.

Правоохоронці шукають високого чоловіка худорлявої статури, який втік у напрямку парку Каса-де-Кампо одразу після скоєння злочину. За інформацією іспанських ЗМІ, Портнов отримав п'ять кульових поранень, останнє з яких було контрольним пострілом у голову, коли жертва вже лежала на землі.

Нагадаємо, що Андрій Портнов був звинувачений в Україні у державній зраді. Також проти Портнова відкривали справи за підозрою у привласненні державних коштів та розслідували його можливу причетність щодо сприяння анексії Криму.

Раніше "Телеграф" писав, що Портнов з-за кордону переписав своє майно під Києвом. Процедурою займалися близькі до Портнова юристи.