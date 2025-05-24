В ГУР неправильно зрозуміли: українці жартують, чому насправді вбили Портнова

Ексрадника Януковича застрелили 21 травня у Мадриді

Вбивство Портнова не лише сколихнуло Україну, але й стало приводом для мемів. Лідер гурту "Юркеш" Юрко Юрченко, який зараз служить у Збройних Силах України, також пожартував з цього приводу.

"Після того, як Трамп вказав Зеленському, що він без костюма, Зеленський заказав партнова", — написав він на своїй Facebook-сторінці.

"Портной" російською — кравець, той що шиє одяг. Жарт Юрченка побудований на грі слів.

"Замовив портнова, а наш ГУР не зрозумів", — розвили у коментарях жарт Юрченка.

Трамп критикував Зеленського за відсутність костюма

Під час візиту президента України до Білого дому 28 лютого, який завершився скандалом, Трамп дорікнув Зеленському за зовнішній вигляд. Він запитав у глави України, чи має той взагалі костюм.

"Деякі американці незадоволені тим, що ви не поважаєте офіційний стиль", — додав він.

Вбивство Портнова — що відомо

Колишнього радника експрезидента Віктора Януковича Андрія Портнова застрелили 21 травня в Іспанії. Вбивство відбулося у Мадриді біля Американської школи, куди він привіз своїх дітей, та миттєво викликало резонанс серед місцевої громади.

Андрій Портнов був першим заступником голови адміністрації президента Віктора Януковича. Він був проросійським політиком та займав впливові посади в адміністрації четвертого президента України протягом 2010-2014 років.

З грудня 2021 року Портнов перебував під санкціями США в рамках "акта Магнітського" — списку осіб, підозрюваних у корупції та порушенні прав людини. Його звинувачували, зокрема, у використанні свого впливу для маніпуляцій із судовою системою України.

Як повідомляв "Телеграф", за даними трьох незалежних джерел "УП" в оточенні Портнова та серед правоохоронців, той відвідав Україну 17-18 травня. Під час цього візиту він зустрічався з високопосадовцями, які мають вплив на силовий блок України.