Озвучено нову версію вбивства Портнова: хто міг діяти так зухвало

Причиною могла стати різка відмова в сприянні щодо захисту

У справі вбивства колишнього радника Януковича Андрія Портнова розглядається версія про можливу причетність міжнародного наркокартелю "Хімпром". Характер злочину – зухвалий і публічний – може свідчити про причетність угрупування, яке відоме агресивними методами тиску на опонентів.

Про це з посиланням на джерела в правоохоронних органах та оточенні Портнова повідомляє "Українська правда". Серед інших методів картелю – обливання кислотою, залякування родин слідчих та прямі погрозі правоохоронцям, які займалися розслідуванням справ, пов’язаним із "Хімпромом".

Першу публічну заяву про діяльність цієї злочинної організації зробили у 2019 році після серії обшуків та затримань. У повідомлення зазначалося, що "у 2014 році на території України створено стійку ієрархічну злочинну організацію, до складу якої увійшли як громадяни України, так і громадяни інших держав, зокрема Російської Федерації".

Згідно з джерелами УП, кілька років тому представники угрупування зверталися до Портнова із проханням сприяти в юридичному захисті, однак отримали різку відмову. Справи, пов’язані з "Хімпромом", неодноразово розглядалися у Печерському суді, з яким пов’язували Портнова, однак він сам, за даними його оточення, він різко відхилив будь-які пропозиції, що могли б мати стосунок до наркокартелю.

Лідером "Хімпрому" українські правоохоронці вважають Єгора Буркіна, який наразі переховується в Мексиці. Україна вже направила запит на його екстрадицію, однак офіційної відповіді від мексиканської сторони поки немає. За словами близького оточення Портнова, він був добре обізнаний з діяльністю неформального угруповування. До нього можуть бути дотичні народні депутати, судді, представники органів прокуратури та інші.

На думку співрозмовників УП з кола Портнова, вбивство ексрадника українського президента-втікача могло стати демонстративним "сигналом" для заступника керівника Офісу президента Олега Татарова.

Тим часом тіло Андрія Портнова, який був убитий в Іспанії, досі не передано Україні. Очікується, що це може статися на початку наступного тижня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що нещодавно поширилися чутки про можливе поховання в Києві Андрія Портнова. У Київській міській державній адміністрації повідомили, що офіційних звернень із цього приводу не надходило.