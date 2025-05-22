П'ять куль та зв'язки із криміналом: іспанські ЗМІ повідомили подробиці вбивства Портнова

Правоохоронні органи вважають, що Портнов був пов'язаний із місцевою організованою злочинністю

Колишній радник президента-втікача Віктора Януковича, Андрій Портнов, застрілений вдень 21 травня біля Мадрида, міг бути пов'язаний із криміналом в Іспанії – чому й отримав п'ять куль. Іспанська поліція вважає причетними до його вбивства росіян, або мафіозі, а ось версію причетності українських спецслужб вважає малоймовірною.

Про це пише іспанське видання El Mundo із посиланням на власні джерела. Зазначається, що Портнова розстріляла невідома людина із закритим обличчям, коли той привіз своїх маленьких доньок до школи.

Портнов, пише газета, повертався від дверей школи до свого Mercedes; коли він перебував за кілька метрів від автомобіля, позаду з'явився невідомий у спортивному костюмі. Кількома пострілами він звалив Портнова, добив його пострілом у голову та зник. Свідками стали деякі батьки, які також поверталися до автомобілів, також на вулицю вибігли студенти з гуртожитку неподалік. Саме один з них зателефонував до поліції.

"Пролунало п'ять чи шість пострілів", – сказав один з них журналістам.

Лікарі швидкої допомоги, які дуже оперативно прибули на місце, констатували смерть Портнова, оскільки поранення були несумісні із життям. Поліція розшукує двох чоловіків, які могли бути причетними до вбивства: стрілець був у синьому спортивному костюмі з поясною сумкою, після вбивства він втік на мотоциклі, за кермом якого був спільник – про цю людину майже нічого не відомо.

Правоохоронні органи вважають, що Портнов був пов'язаний із місцевою організованою злочинністю, що й могло стати причиною його вбивства. Також правоохоронці не виключають, що Портнова ліквідували російські агенти з кількома цілями – "зачистити" важливого свідка та спробувати дискредитувати Україну. Версію причетності спецслужб України, де Портнова звинуватили у державній зраді, іспанські правоохоронні органи вважають малоймовірною.

Нагадаємо, 21 травня стало відомо, що колишній радник експрезидента України Віктора Януковича Андрій Портнов був застрелений в Іспанії. Як повідомляють місцеві ЗМІ, він отримав чотири кульові поранення та помер на місці від травм, несумісних із життям. Портнов, який виїхав з України у 2014 році, перебував під санкціями США, а в останні роки активно судився з українськими журналістами та громадськими організаціями.