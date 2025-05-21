Виїхала за Портновим до Росії і отримала там паспорт: що відомо про цивільну дружину вбитого експолітика
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Згідно з даними, у Портнова залишилося шість дітей
У середу, 21 травня, стало відомо, що в іспанському Мадриді було вбито скандального українського експолітика Андрія Портнова. Проросійський діяч виїхав з України у червні 2022 року та переписав своє майно у Києві на дітей. Особисте життя Портнов вважав за краще приховувати, проте відомо, що він перебував у цивільному шлюбі з Анастасією Валяєвою.
"Телеграф" вирішив дізнатися, як виглядає обраниця вбитого Андрія Портнова та що про неї відомо. Ми з’ясували деякі факти.
Андрій Портнов — що відомо про його особисте життя
Скандальний ексрадник президента Віктора Януковича офіційно був одружений двічі. Перша його дружина Інна Білоконна народила політику двох дітей та зараз працює в Оболонському суді Києва. З Портновим вони розлучилися 1996 року.
За інформацією за 2021 рік, другою дружиною Портнова була Тетяна Валеріївна, яка працювала приватним адвокатом. Іншої інформації про жінку у відкритому доступі немає.
Як виглядає Анастасія Валяєва – цивільна дружина вбитого Портнова
У 2014 році, коли Віктор Янукович втік з України, слідом за ним у Російську Федерацію вирушив і його радник Андрій Портнов. Він був противником Революції Гідності та закликав амністувати "беркутівців".
Після Євромайдану до Росії переїхала і цивільна дружина експолітика Анастасія Валяєва, на яку він оформив майно, куплене у Росії після Революції Гідності. Це з’ясували журналісти програми "Схеми".
Інформації про обраницю Портнова у відкритому доступі замало. Відомо, що Анастасія та її мама Лідія Валяєва були бізнес-партнерами Андрія Портнова у словацькій компанії Leshko Group. Також Анастасія працювала в адвокатському об’єднанні "Колегія правозахисників", фундатором якої був Володимир Макар – помічник нардепа Андрія Портнова.
На початку 2000-х років цивільна дружина проросійського діяча працювала помічницею парламентаря Володимира Пилипенка, який входив до так званої "групи Портнова". У 2014 році Анастасія поїхала до Росії й незабаром отримала там паспорт.
Журналісти дізналися, що на Валяєву в Росії було оформлено будинок на 900 кв. метрів під Москвою, але у 2021 році вона його продала. Також вдалося з’ясувати, що номер, яким користувалася жінка у РФ, був підписаний як "Анастасія Портнова". Протягом 2016-2018 років Валяєва по черзі з Портновим паркувала свій автомобіль у Москві, зокрема під МЗС Російської Федерації.
Остання згадка про Анастасію Валяєву у ЗМІ була у квітні 2024 року, коли стало відомо, що скандальний український політик Андрій Портнов переписав свою віллу під Києвом на дітей. Він перебував в Іспанії, а інтереси дітей представляла їхня мати, цивільна дружина втікача Анастасія Валяєва.
У мережі пишуть про те, що у Портнова залишилося шість спадкоємців: сини Ігор (1993 р.н.) та Михайло (2022 р.н.), а також дочки Лілія (1994), Варвара (2012 р.н.), Уляна (2014 р.н.) та Василіса. Застрелили екполітика у престижному районі Мадрида біля воріт Американської школи, коли він відводив дітей туди.
Відомо, що Андрій Портнов п’ять років жив за кордоном, у 2018 році СБУ порушила проти нього справу про державну зраду, але політик подав позов до правоохоронного органу і справу закрили. У 2019 році Портнов повернувся в Україну, через два роки на нього наклали санкції США, а влітку 2022 року він виїхав за кордон через пропускний пункт у Закарпатській області, але прикордонники не повідомили на яких підставах.
"Телеграф" писав раніше, що вбивство Андрія Портнова, колишнього радника експрезидента Віктора Януковича, викликало хвилю реакцій в українському медіапросторі.