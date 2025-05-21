Виїхала за Портновим до Росії і отримала там паспорт: що відомо про цивільну дружину вбитого експолітика

Згідно з даними, у Портнова залишилося шість дітей

У середу, 21 травня, стало відомо, що в іспанському Мадриді було вбито скандального українського експолітика Андрія Портнова. Проросійський діяч виїхав з України у червні 2022 року та переписав своє майно у Києві на дітей. Особисте життя Портнов вважав за краще приховувати, проте відомо, що він перебував у цивільному шлюбі з Анастасією Валяєвою.

"Телеграф" вирішив дізнатися, як виглядає обраниця вбитого Андрія Портнова та що про неї відомо. Ми з’ясували деякі факти.

Андрій Портнов — що відомо про його особисте життя

Скандальний ексрадник президента Віктора Януковича офіційно був одружений двічі. Перша його дружина Інна Білоконна народила політику двох дітей та зараз працює в Оболонському суді Києва. З Портновим вони розлучилися 1996 року.

Андрій Портнов убитий у Мадриді

За інформацією за 2021 рік, другою дружиною Портнова була Тетяна Валеріївна, яка працювала приватним адвокатом. Іншої інформації про жінку у відкритому доступі немає.

Як виглядає Анастасія Валяєва – цивільна дружина вбитого Портнова

У 2014 році, коли Віктор Янукович втік з України, слідом за ним у Російську Федерацію вирушив і його радник Андрій Портнов. Він був противником Революції Гідності та закликав амністувати "беркутівців".

Після Євромайдану до Росії переїхала і цивільна дружина експолітика Анастасія Валяєва, на яку він оформив майно, куплене у Росії після Революції Гідності. Це з’ясували журналісти програми "Схеми".

Цивільна дружина Андрія Портнова

Інформації про обраницю Портнова у відкритому доступі замало. Відомо, що Анастасія та її мама Лідія Валяєва були бізнес-партнерами Андрія Портнова у словацькій компанії Leshko Group. Також Анастасія працювала в адвокатському об’єднанні "Колегія правозахисників", фундатором якої був Володимир Макар – помічник нардепа Андрія Портнова.

Анастасія Валяєва переїхала до Росії у 2014 році

На початку 2000-х років цивільна дружина проросійського діяча працювала помічницею парламентаря Володимира Пилипенка, який входив до так званої "групи Портнова". У 2014 році Анастасія поїхала до Росії й незабаром отримала там паспорт.

Як виглядає Анастасія Валяєва

Журналісти дізналися, що на Валяєву в Росії було оформлено будинок на 900 кв. метрів під Москвою, але у 2021 році вона його продала. Також вдалося з’ясувати, що номер, яким користувалася жінка у РФ, був підписаний як "Анастасія Портнова". Протягом 2016-2018 років Валяєва по черзі з Портновим паркувала свій автомобіль у Москві, зокрема під МЗС Російської Федерації.

Анастасія Валяєва отримала російський паспорт

Остання згадка про Анастасію Валяєву у ЗМІ була у квітні 2024 року, коли стало відомо, що скандальний український політик Андрій Портнов переписав свою віллу під Києвом на дітей. Він перебував в Іспанії, а інтереси дітей представляла їхня мати, цивільна дружина втікача Анастасія Валяєва.

Анастасія Валяєва володіла будинком під Москвою, де мешкала з Портновим

У мережі пишуть про те, що у Портнова залишилося шість спадкоємців: сини Ігор (1993 р.н.) та Михайло (2022 р.н.), а також дочки Лілія (1994), Варвара (2012 р.н.), Уляна (2014 р.н.) та Василіса. Застрелили екполітика у престижному районі Мадрида біля воріт Американської школи, коли він відводив дітей туди.

Відомо, що Андрій Портнов п’ять років жив за кордоном, у 2018 році СБУ порушила проти нього справу про державну зраду, але політик подав позов до правоохоронного органу і справу закрили. У 2019 році Портнов повернувся в Україну, через два роки на нього наклали санкції США, а влітку 2022 року він виїхав за кордон через пропускний пункт у Закарпатській області, але прикордонники не повідомили на яких підставах.

"Телеграф" писав раніше, що вбивство Андрія Портнова, колишнього радника експрезидента Віктора Януковича, викликало хвилю реакцій в українському медіапросторі.