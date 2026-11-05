У Рязані після атаки палає Wildberries: чому склади компанії є важливою ціллю

Вибухи також спричинили займання на НПЗ, який постачає авіаційне паливо та дизель російській армії

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У ніч на 5 листопада російську Рязань атакували дрони-камікадзе. У місті пролунали численні вибухи. Повідомляють про пожежі на логістичному хабі Wildberries, який не атакували вже кілька місяців, і місцевому нафтопереробному заводі.

В Astra підтвердили, що горить саме один з найбільших нафтопереробних заводів в РФ. Підприємство входить до складу "Роснефті", переробляє близько 17–18 млн тонн нафти на рік і постачає авіаційне паливо та дизель для російської окупаційної армії. Раніше його атакували 15 жовтня.

Після нічної атаки дронів на Рязань повідомляють про пожежі

Після атаки дронів у Рязані повідомили про пожежу на нафтопереробному заводі

Wildberries у Рязані знаходиться і індустріальному парку поблизу села Тюшево — наразі OSINT-аналитики не підтвердили, що загорівся саме він, проте так стверджують місцеві в регіональних телеграм-каналах. Цей об'єкт атакували раніше - 29 липня.

Як удари по складах позначилися на Wildberries

Атаки на склади Wildberries почалися 18 липня. Від них постраждали всі ключові логістичні комплекси Wildberries. Провідний аналітик Data Insight Сергій Семко раніше оцінював можливі збитки RWB – керівної компанії маркетплейсу – від втрати складів та інфраструктури у 147–280 млрд рублів. Попередня оцінка втрат продавців становила 445–507 млрд рублів.

Після серії атак Wildberries оголосив закупівлю 478 тис. кв. м оцинкованої металевої сітки для логістичних об’єктів у восьми регіонах. Компанія також почала шукати склади за межами Росії, зокрема в Казахстані, де була готова орендувати практично всі доступні логістичні об’єкти.

Wildberries займались постачаннями окупаційної армії та провадили паралельний імпорт в РФ. Зокрема через їхню логістичну мережу росіяни масово закуповують військове спорядження, рації, бронежилети, а також комплектувальні для збирання ударних БпЛА (FPV-дрони, гексакоптери, котушки з оптоволокном тощо). Склади компанії були хабами, де накопичувались підсанкційна електроніка, компоненти, потрібні для виробництва зброї тощо. Удари по логістиці мережі вплинули на російську економіку.

Як повідомляв "Телеграф", від 18 липня хаби Wildberries зазнавали атак у різних місцях, а експерти оцінювали вже втрачені складські потужності компанії у 6,5–9% . Зокрема у липні безпілотники також атакували логістичні комплекси Wildberries у Санкт-Петербурзі.