Куди прилетить далі? Карта головних складів Wildberries

Українським дронам ще є де розгулятися

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Починаючи з 18 липня, Україна атакувала хаби Wildberries у 9 містах – один з них знаходився в окупованому Криму. На сьогодні в Росії залишилося близько 25–27 ключових розподільчих центрів, які вперше можуть стати цілями українських військових найближчим часом.

"Телеграф" зобразив на картах місця, де вже горіли склади компанії, і ті, куди може незабаром прилетіти.

Хронологія уражень хабів Wildberries:

Котовськ (Тамбовська область) — 18 липня

Електросталь (Московська область) — 18 липня

Краснодар — 22 липня

Невинномиськ (Ставропольський край) — 22 липня

Воронеж — 23 липня

Гусів/Калінінградська обл. (або Подольськ, залежно від підрахунку зведень) — 23 липня

Сімферополь (Крим) — 24 липня

Новосаратівка/Уткіна Заводь (Ленобласть) — 24 липня

Шушари (Санкт-Петербург) — 24 липня

Зазначимо, що на сьогодні вибито близько 1,1 – 1,2 млн кв. метрів площ, що становить близько 20–22% від усіх 5,2 млн кв. м складських потужностей компанії.

Карта пошкоджених об’єктів Wildberries станом на 24 липня 2026 року. Інфографіка: "Телеграф"

Також варто додати, що поки що залишилися незайманими близько 25–27 ключових розподільчих центрів, не рахуючи дрібних пунктів видачі замовлень (ПВЗ) та сортувальних пунктів.

У зоні ризику (радіус до 1500 км) зараз знаходяться близько 10-12 великих хабів у Поволжі (Самара, Казань, Саратов, Волгоград) та центральній Росії.

Найбільші об’єкти Wildberries, де ще не було ударів. Інфографіка: "Телеграф"

Чому українські дрони атакують логістичні центри Wildberries

Wildberries – це російський маркетплейс. Основний вид діяльності – продаж товарів повсякденного вжитку. Однак логістичні хаби "Вайлдберріз" росіяни використовують для забезпечення постачання підсанкційних комплектуючих для виробництва дронів, навігаційного обладнання тощо. Їх ворог використовує для війни проти України. Крім того, ураження подібних хабів порушує ланцюги постачання і завдає відчутних економічних збитків.

Нагадаємо, у п’ятницю, 24 липня, безпілотники атакували Ленінградську область Росії та Твер. Попередньо під ударом знову опинилися логістичні центри російського маркетплейсу Wildberries.