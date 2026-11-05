В Рязани после атаки горит Wildberries: почему склады компании являются важной целью

Взрывы также вызвали возгорание на НПЗ, который поставляет авиационное топливо и дизель российской армии

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В ночь на 5 ноября российскую Рязань атаковали дроны-камикадзе. В городе прогремели многочисленные взрывы. Сообщают о пожарах на логистическом хабе Wildberries, который не атаковали уже несколько месяцев, и местном нефтеперерабатывающем заводе.

В Astra подтвердили, что горит именно один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в РФ. Предприятие входит в состав "Роснефти", перерабатывает около 17–18 млн тонн нефти в год и поставляет авиационное топливо и дизель для российской оккупационной армии. Ранее его атаковали 15 октября.

После ночной атаки дронов на Рязань сообщают о пожарах

После атаки дронов в Рязани сообщили о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе

Wildberries в Рязани находится в индустриальном парке возле села Тюшево – пока OSINT-аналитики не подтвердили, что загорелся именно он, однако местные жители утверждают это в региональных телеграм-каналах. Этот объект атаковали ранее – 29 июля.

Как удары по складам отразились на Wildberries

Атаки на склады Wildberries начались 18 июля. От них пострадали все ключевые логистические комплексы Wildberries. Ведущий аналитик Data Insight Сергей Семко ранее оценивал возможный ущерб RWB – управляющей компании маркетплейса – от потери складов и инфраструктуры в 147–280 млрд рублей. Предварительная оценка потерь продавцов составляла 445–507 млрд рублей.

После серии атак Wildberries объявила о закупке 478 тыс. кв. м оцинкованной металлической сетки для логистических объектов в восьми регионах. Компания также начала искать склады за пределами России, в частности в Казахстане, где была готова арендовать практически все доступные логистические объекты.

Wildberries занимались поставками для оккупационной армии и осуществляли параллельный импорт в РФ. В частности, через их логистическую сеть россияне массово закупают военное снаряжение, рации, бронежилеты, а также комплектующие для сборки ударных БПЛА (FPV-дроны, гексакоптеры, катушки с оптоволокном и т. д.). Склады компании были хабами, где накапливались электроника, находящаяся под санкциями, компоненты, необходимые для производства оружия, и т. д. Удары по логистике сети повлияли на российскую экономику.

Как сообщал "Телеграф", с 18 июля хабы Wildberries подвергались атакам в разных местах, а эксперты оценивали уже потерянные складские мощности компании в 6,5–9%. В частности, в июле беспилотники также атаковали логистические комплексы Wildberries в Санкт-Петербурге.