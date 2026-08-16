Найбільший склад Wildberries у Росії охопило полумʼя після удару дронів: де ще палає (відео)

Якщо постаратись, росіяни можуть спостерігати за двома пожежами одночасно — обидві під Москвою

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В Росії одразу кілька складів спалахнули після прильотів дронів. Один із них — найбільший хаб Wildberries в Росії.

За даними OSINTерів, палає склад в Подольську, в селі Коледіно. Як стверджує ASTRA — найбільший склад Wildberries. Його площа перевищує 200 тисяч квадратних метрів.

Стовп диму від масштабної пожежі видно за десятки кілометрів, вогонь також стоїть стіною.

Пожежа на Wildberries у Підмосков'ї/ Фото: Supernova+

Стовп диму видно здалеку/ Фото: Supernova+

Зауважимо — це вже не перша пожежа в Коледино, раніше тут були прильоти та згорів логістичний комплекс.

Також спалахнула пожежа на складі Wildberries у Домодедово — повідомляють моніторингові канали. Попередньо, горить виробничо-логістичний комплекс "МЛП Північне Домодєдово" — це один із найбільших мультимодальних складських центрів класу "А" у Росії, загальна площа якого становить близько 540 000 кв. м.

На панорамних кадрах видно, що обидві пожежі знаходяться достатньо недалеко одна від одної і частина росіян може бачити їх одночасно.

Раніше "Телеграф" публікував карту, де вже були удари по російській логістиці "Вайлдберіз", а де ще є великі склади компанії.