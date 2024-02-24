Більше ніякого расизму та сексизму: вчені запропонували перейменувати десятки динозаврів

Вчені виявили понад 40 видів динозаврів із "проблемними" іменами

У науковій спільноті запропонували переглянути принцип, яким дають імена динозаврам, а заразом перейменувати деякі "проблемні" види. Подібна дискусія піднімається вперше за 200 років з опису перших знайдених скам’янілостей.

Як йдеться у матеріалі Nature, питання підняла палеобіолог з Університету Фрідріха-Олександра в Ерлангені-Нюрнберзі (Німеччина) Емма Данн. Перед цим вона з колегами провела моніторинг назв усіх описаних динозаврів, яких за час досліджень зібралося близько 1500.

Данн хотіла зрозуміти, наскільки складно позбавитися всіх назв, які, на її думку, містили в собі расизм або сексизм, названі в (нео)колоніальному контексті або на честь "суперечливих діячів". Зрештою, її команда дійшла висновку, що таких близько 3% (тобто близько 45 видів).

"Деякі з назв, які визначила команда, походять від колоніальних назв земель, де були виявлені види. За словами авторів, назви місць або дослідників мовою корінних народів часто не використовуються або неправильно перекладаються", — йдеться у матеріалі.

Наприклад, у період з 1908 і 1920 рр. палеонтологи з Німеччини проводили розкопки в Танзанії, але дали знахідкам "німецькі", а не "місцеві" імена.

Команда пропонує переглянути назви тих 3% виявлених видів та напрацювати систему, яка змушувала б давати назви нових видів у жорсткішому порядку. Наприклад, зменшити використання епонімів — назв на честь якоїсь людини чи людей. Вони зазначають, що більшість епонімів давалися на честь чоловіків, що може призвести до "увічнення стереотипів".

Проти цієї ідеї вже виступили у Міжнародному кодексі зоологічної номенклатури (МКЗН), де не рекомендують займатися перейменуванням видів, якщо немає чіткої "номенклатурної причини". Крім того, вони зазначають, що не мають наміру забороняти епоніми.

У матеріалі все ж таки вказується, що багато дослідників останнім часом все ж таки намагаються використовувати назви, засновані на мовах, інтересах і традиціях країн, де виявлено останки динозаврів, що допомагає стимулювати участь спільноти та відображати історичний контекст знахідки.

Як повідомлялося раніше, вчені раніше з’ясували, які звуки видавали динозаври. Як виявилося, вони за своїми вокальними даними більше нагадували птахів, ніж інших сучасних архозаврів.