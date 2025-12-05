Молодий блондин з густою шевелюрою. В Індії показали дивний мультик із Путіним (відео)
Насправді вигляд глави Кремля в ході візиту був не на висоті
До візиту глави Росії Володимира Путіна в Індію, на телеканалі India Today вийшов мультфільм про російського лідера та прем'єр-міністра Індії Нарендру Моді. Лідер РФ під час візиту виглядав не найкращим чином, а у мультику його показали молодим та енергійним.
Що треба знати:
- Глава Росії прилетів у Делі для участі у російсько-індійському саміті
- Глава Кремля під час візиту виглядав не найкращим чином
- На місцевому телебаченні показали мультфільм, де Путіна зобразили юним та сповненим сил
У мультиплікаційному ролику Путін та Моді "літають" на мотоциклі повз нафтові вишки під індійську пісню про дружбу. Вони широко посміхаються та потискають одне одному руки. Також в кадрі з'явився президент США Дональд Трамп, оточений бензоколонками. Путін зображений молодим, енергійним, а замість лисини на голові волосся.
Як насправді виглядав Путін в Індії
Варто зазначити, що справжній, не намальований Путін під час візиту до Індії виглядав не найкращим чином. Обличчя 73-річного глави Росії дуже розпливлося, а й без того маленькі очі перетворилися на щілинки. Не виключено, що Путін вколов в обличчя ботокс, щоб виглядати молодшим в ході іноземного візиту, але щось пішло не так.
Крім того, увагу привернули руки Путіна, що виглядають значно старшими за обличчя. Кисті диктатора вкриті старечими зморшками та венами, що здулися.
Раніше "Телеграф" розповідав, що наговорив Путін в Делі про війну Росії проти України. Як завжди, його заяви про агресію РФ проти нас були сповнені цинізму.