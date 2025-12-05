Молодий блондин з густою шевелюрою. В Індії показали дивний мультик із Путіним (відео)

Насправді вигляд глави Кремля в ході візиту був не на висоті

До візиту глави Росії Володимира Путіна в Індію, на телеканалі India Today вийшов мультфільм про російського лідера та прем'єр-міністра Індії Нарендру Моді. Лідер РФ під час візиту виглядав не найкращим чином, а у мультику його показали молодим та енергійним.

Що треба знати:

Глава Росії прилетів у Делі для участі у російсько-індійському саміті

Глава Кремля під час візиту виглядав не найкращим чином

На місцевому телебаченні показали мультфільм, де Путіна зобразили юним та сповненим сил

У мультиплікаційному ролику Путін та Моді "літають" на мотоциклі повз нафтові вишки під індійську пісню про дружбу. Вони широко посміхаються та потискають одне одному руки. Також в кадрі з'явився президент США Дональд Трамп, оточений бензоколонками. Путін зображений молодим, енергійним, а замість лисини на голові волосся.

Як насправді виглядав Путін в Індії

Варто зазначити, що справжній, не намальований Путін під час візиту до Індії виглядав не найкращим чином. Обличчя 73-річного глави Росії дуже розпливлося, а й без того маленькі очі перетворилися на щілинки. Не виключено, що Путін вколов в обличчя ботокс, щоб виглядати молодшим в ході іноземного візиту, але щось пішло не так.

Путін та Моді в авто

Крім того, увагу привернули руки Путіна, що виглядають значно старшими за обличчя. Кисті диктатора вкриті старечими зморшками та венами, що здулися.

Раніше "Телеграф" розповідав, що наговорив Путін в Делі про війну Росії проти України. Як завжди, його заяви про агресію РФ проти нас були сповнені цинізму.