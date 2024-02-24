Больше никакого расизма и сексизма: ученые предложили переименовать десятки динозавров

Ученые обнаружили более 40 видов динозавров с "проблемными" именами

В научном сообществе предложили пересмотреть принцип, по которому дают имена динозаврам, а заодно переименовать некоторые "проблемные" виды. Подобная дискуссия поднимается впервые за 200 лет с описания первых найденных окаменелостей.

Как говорится в материале Nature, вопрос подняла палеобиолог из Университета Фридриха-Александра в Эрлангене-Нюрнберге (Германия) Эмма Данн. Перед этим она с коллегами провела мониторинг названий всех описанных динозавров, которых за все время исследований собралось около 1500.

Данн хотела понять, насколько сложно будет избавиться от всех названий, которые, по ее мнению, содержали в себе расизм или сексизм, названные в (нео)колониальном контексте или в честь "противоречивых деятелей". В конечном итоге, ее команда пришла к выводу, что таковых около 3% (то есть около 45 видов).

"Некоторые из названий, которые определила команда, происходят от колониальных названий земель, где были обнаружены виды. По словам авторов, названия мест или исследователей на языке коренных народов часто не используются или неправильно переводятся", — говорится в материале.

К примеру, в период с 1908 и 1920 палеонтологи из Германии проводили раскопки в Танзании, но дали находкам "немецкие", а не "местные" имена.

Команда предлагает пересмотреть названия тех 3% обнаруженных видов и наработать систему, которая вынуждала бы давать названия новых видов в более жестком порядке. К примеру, уменьшить использование эпонимов — названий в честь какого-то человека или людей. Они отмечают, что большинство эпонимов давались в честь мужчин, что может привести к "увековечиванию стереотипов".

Против этой идеи уже выступили в Международном кодексе зоологической номенклатуры (МКЗН), где не рекомендуют заниматься переименованием видов, если на то нет четкой "номенклатурной причины". Кроме того, они отмечают, что не намерены запрещать эпонимы.

В материале все же указывается, что многие исследователи в последнее время все же пытаются использовать названия, основанные на языках, интересах и традициях стран, где обнаружены останки динозавров, что помогает стимулировать участие сообщества и отражать исторический контекст находки.

Как сообщалось ранее, ученые ранее выяснили, какие звуки издавали динозавры. Как оказалось, они по своим вокальным данным больше напоминали птиц, чем других современных архозавров.