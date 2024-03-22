Має зачіску панка та дещо схожий на пташиний послід: вчені виявили унікальний вид жука (фото)

Його було виявлено випадково під час екскурсії

Нещодавно австралійські вчені виявили загадкового жука з волохатими білими пасмами. Цього комаху було знайдено випадково під час екскурсії.

Про це повідомляє BBC. Зазначається, що жука виявив дослідник з Квінсленду Джеймс Твід. Спочатку він прийняв його за пташиний послід, але після ближчого розгляду зрозумів, що ніколи не бачив нічого подібного.

Чим примітна знахідка цього жука

Національне наукове агентство CSIRO підтвердило, що це абсолютно новий вид жука-довгоносика, який був названий Excastra albopilosa, що з латині означає, як "білий і волохатий". Як наголосив Твід, цей жук є дуже унікальним, адже не так багато комах мають таку особливість щодо кольору. Його довжина становить близько одного сантиметра.

Жук Excastra albopilosa

Захоплений своїм відкриттям, Твід зібрав жука для подальших досліджень. Ця комаха має унікальний зовнішній вигляд, і вчені припускають, що її волохатість може бути еволюційною адаптацією для імітації комахи, яка була вбита грибком, як спосіб відлякування хижаків.

Хоча вченим ще потрібно детально вивчити цей новий вид, вони вже визнають його величезне значення для науки. Вони кажуть, що це значиме відкриття, яке дозволяє їм краще зрозуміти біорізноманіття та еволюційні процеси в природи.

Після консультацій з іншими ентомологами та вивчення колекцій музеїв по всьому світу, дослідники підтвердили, що це дійсно новий вид. Його особливістю є те, що багато волосків стоять практично вертикально, і це надає їй схожості з ірокезом.

Додамо, що жуки-довгоносики — це велика група комах, що налічує понад 60 000 видів. Вчені вважають, що він веде нічний спосіб життя. Наразі невідомо, чи є цей вид під загрозою зникнення.

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