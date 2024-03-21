Примітні не лише віком: дослідники виявили унікальні людські мізки, яким 12 тисяч років

Ця знахідка зруйнувала певний міф

Останні дослідження ставлять під сумнів уявлення про збереженість м'яких тканин у давніх людей. Утім, нещодавнє дослідження це спростувало.

Про це повідомляє IflScience. Так, за давніми даними, намагатися знайти збережені останки мізків вважалося марним зусиллям, оскільки їхні "м'які" тканини, здавалося, піддаються швидкому розкладанню. Однак останні відкриття повністю зруйнувало цей міф.

У чому полягає унікальність цієї знахідки

Дослідники оглянули понад 4000 збережених людських мозків, які датуються до 12 000 років тому. Ці зразки, знайдені у різних частинах світу, стали частиною глобального архіву під керівництвом команди Олександри Мортон-Гейворд з Оксфордського університету.

Найбільш захоплюючим було виявлення понад 1300 мозків, які вижили в залитих водою могилах та інших умовах, де зазвичай немає очікувати збереження "м'яких" тканин. Ці мозки, що збереглися в умовах, коли інші тканини розкладалися, представляють унікальний об'єкт для дослідження.

Стародавні людські мізки

Саме такі відкриття заохочують переосмислити традиційний підхід до класифікації тканин як "тверді" та "м'які". Відтепер, шукати мозкові тканини може стати більш важливим завданням для археологів, адже вони можуть бути ключем до розуміння давніх людей та їхнього життя.

Ці знахідки також вказують на необхідність перегляду уявлень про те, як та чому деякі органи зберігаються протягом тисяч років. Потрібно провести додаткові дослідження, щоб розкрити біохімічні та середовищні фактори, що впливають на збереження м'яких тканин.

Відтепер археологи планують уважніше перевіряти всі останки, перш ніж зробити висновки про їхню збереженість. Це може відкрити нові можливості для дослідження життя давніх людей та їхньої культури.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що 900 тисяч років тому людство було на межі вимирання. Утім, ситуацію довелося виправити завдяки міграції.