Неймовірно міцні та напрочуд сучасні: в Італії знайшли каное віком 7 тисяч років

Один із них сягає в довжину в понад 10 метрів.

Археологи виявили п'ять каное в неолітичному (пізньому кам’яному віці) селищі на березі озера Ла Мармотта, приблизно в 30 км на північний захід від центру Риму. Зазначається, що вони є якісними, але водночас складними.

Про це повідомляє Arkeonews. Так, виявлення п’яти каное в Італії показали, що люди епохи неоліту володіли вражаючими навичками мореплавства. Знайдені каное датуються між 5700 і 5100 роками до нашої ери і є найстарішими в регіоні.

Якість і складність цих доісторичних суден свідчать про значні досягнення в морському мистецтві пізнього кам’яного віку, що забезпечило поширення найважливіших цивілізацій стародавнього світу. Вчені зауважують, що поширення неолітичної культури Європою відбувалося переважно вздовж берегів Середземного моря.

Дослідники стверджують, що неолітичні громади заселяли всю область Середземного моря між 9500 і 9000 роками тому. Вони досягли Атлантичного узбережжя Португалії приблизно в 5400 році до нашої ери.

Щодо каное, то один з човнів, зроблений з великого стовбура дуба, досягав 10,43 метра у довжину. Чотири "поперечні посилення" у дні судна забезпечували йому міцність, захист та кращу керованість. Однак ще більше вражаючі деталі знаходяться у додаткових елементах судна. Три Т-подібні предмети з численними отворами, знайдені на правому боці корпусу, вказують на можливе використання для кріплення мотузок чи навіть для створення вітрила.

Ці неолітичні човни демонструють не тільки майстерність в обробці дерева, а й вміння обирати правильні матеріали для кожної деталі. Дослідники виявили, що човни виготовлялися з різних видів дерева, таких як дуб, вільха, тополя та бук, кожен з яких мав свої унікальні властивості. Автори припускають, що поряд із Ла-Мармотта може бути ще багато човнів, що відкриває нові можливості для майбутніх досліджень.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Ізраїлі дослідники виявили систему підземних сховищ віком 2 тисячі років. Загалом під землею було виявлено вісім печер.