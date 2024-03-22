Имеет прическу панка и похож на птичий помет: ученые обнаружили уникальный вид жука (фото)

Он был обнаружен случайно во время экскурсии

Недавно австралийские ученые обнаружили загадочного жука с мохнатыми белыми прядями. Этот насекомый был найден случайно во время экскурсии.

Об этом сообщает BBC. Отмечается, что жука обнаружил исследователь из Квинсленда Джеймс Твид. Сначала он принял его за птичий помет, но после более близкого осмотра понял, что никогда не видел ничего подобного.

Чем примечательна находка этого жука

Национальное научное агентство CSIRO подтвердило, что это совершенно новый вид жука-долгоносика, который был назван Excastra albopilosa, что по латыни означает, как "белый и мохнатый". Как отметил Твид, этот жук очень уникален, ведь не так много насекомых имеют такую особенность относительно цвета. Его длина составляет около одного сантиметра.

Жук Excastra albopilosa

Увлеченный своим открытием, Твид собрал жука для дальнейших исследований. Это насекомое имеет уникальный внешний вид, и ученые предполагают, что его мохнатость может быть эволюционной адаптацией для имитации насекомого, которое было убито грибком, как способ отпугивания хищников.

Хотя ученым еще предстоит детально изучить этот новый вид, они уже признают его огромное значение для науки. Они говорят, что это значимое открытие, позволяющее им лучше понять биоразнообразие и эволюционные процессы у природы.

После консультаций с другими энтомологами и изучения коллекций музеев по всему миру исследователи подтвердили, что это действительно новый вид. Его особенностью является то, что многие волоски стоят практически вертикально, и это придает ей сходство с ирокезом.

Добавим, что жуки-долгоносики – это большая группа насекомых, насчитывающая более 60 000 видов. Ученые полагают, что он ведет ночной образ жизни. Пока неизвестно, стоит ли этот вид под угрозой исчезновения.

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