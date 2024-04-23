Через вплив людини у світі вимирають комахи: їх можна врятувати простими діями

Допомогти комахам та створити справжні "готелі" можна просто менш ретельно вичищаючи сад

Комахи можуть бути і друзями людини, і шкідниками на городі. Вони живуть поруч — в будинку в середньому налічується 100 видів, більшість з яких не шкідливі. Однак кількість комах зменшується з кожним днем — вчені говорять про вимирання.

Як пише The Washington Post, серед ймовірних причин — руйнування середовища, забруднення та підвищення температури. Двори та приватні ділянки часто є останнім притулком для деяких видів. Винищуючі середовище — з інсектицидами та рівно підстриженими газонами, люди допомагають розвитися небажаним видам — тарганам, молі тощо. Однак корисним комахам можна легко допомогти, якщо у вас є вільний клаптик землі. Якщо ж немає є альтернатива — штучні готелі для комах.

Як допомогти комахам

Не зрізайте квіткові стебла на зиму

Залиште стебла квітів на зиму, а потім обріжте стебла рано навесні на різній висоті приблизно від 20 до 60 см від землі. Як бонус, об'єднайте залишки стебел разом для майбутніх гостей.

Не прибирайте листя

Усе це листя є домом для комах, де вони перечікують зиму. І вони не самотні: равлики, черв'яки, жуки, багатоніжки, кліщі та інші приєднуються до них. В ідеалі листя залишаються на ландшафті постійно. Але якщо у вас є газон, вам не потрібно ним жертвувати: навіть тонкий шар листя на траві стане в пригоді. Якщо ви згрібаєте листя, розкладіть його на клумбах і грядках, а не деревну мульчу.

Перекопайте землю

Товстий килим з мульчі, трави чи тротуар майже непроникний для наземних бджіл. Створюючи ділянки пухкого грунту, ви створюєте середовище для 70% бджіл, які будують гнізда під землею. Вони принесуть чимало користі навесні, запилюючи рано квітучі плодові дерева та польові квіти. Дати місце для бджіл можна створивши прості між насадженнями. Замість мульчі використовуйте компост.

Не викидайте сухі колоди та корчі

Залишки дерев є ідеальним місцем для жуків, метеликів, бджіл та інших комах, щоб тунелювати, ховатися та зимувати. Згодиться навіть нагромадження дерев'яних гілок. Жуки дровами пообідають, метелики перезимують в середині, а світлячки сховаються в день. Ідеальний розмір купи — від 60 см до 3 метрів у висоту та від 90 см до 3 метрів у діаметрі. Для розташування підійде будь-який куток або глухе місце.

Раніше "Телеграф" розповідав, що щохвилини в океан потрапляє ціла вантажівка сміття. За оцінками на дні може бути до 11 млн тонн пластику.