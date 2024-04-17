У Німеччині "замироточила" статуя Мадонни з Христом-немовлям: походження "дива" з'ясували вчені і воно вам не сподобається

Єпархія Дрезден-Мейсен була змушена провести перевірку

У вівторок, 16 квітня, всією Саксонією (Німеччина) поширилася чутка про те, що у невеличкій капличці в Остро "замироточила" статуя Мадонни з Христом-немовлям. Червоні плями проступили на лобі фігури Діви Марії та немовляти, якого вона тримає на руках. Перехожі помітили "диво" і серед вірян почала ширитися чутка про "Мироточиву Мадонну з Остро".

Про це повідомляє видання Spiegel. Через справжній ажіотаж та щоб попередити можливі спекуляції, єпархія Дрезден-Мейсен була змушена провести перевірку. Те, що вони дізналися, засмутило всіх.

"Джерелом червоних плям, очевидно, стали прості павукоподібні, а саме кліщі. Клаус Рейнгардт, професор прикладної зоології Дрезденського технічного університету, розглянув цей випадок. За його словами, у разі підвищення температури кліщі намагаються переповзти на височину. Така поведінка могла бути причиною скупчення кліщів на обох головах статуй. До якого саме типу відносяться кліщі досі з'ясовують, висновки можна буде зробити після певних дослідів", — пише видання.

Попри таке розвінчання "дива", до каплички все-одно йдуть віряни. "Мироточіння" викликало неабиякий резонанс, кажуть в єпархії.

"Фото були поширені в соціальних мережах та новинах. Віряни збираються, щоб помолитися перед статуєю Діви Марії", — повідомили в установі.

Однак католицька церква свідомо виявляє особливу обережність при оцінці подібних "див", завіряє німецьке видання. Зазначають, що священники просять із самого початку утримуватись від будь-яких релігійних інтерпретацій та спекуляцій.

Щодо цього конкретного випадку, то на думку церкви, це "просто одне із численних чудес у Божому творінні".

Про мироточіння

Коли говорять про мироточіння ікон чи інших священних образів, треба розуміти, що назва цього явища є доволі умовною.

Зазвичай це якась світла, олійного виду речовина, що виділяється при так званих чудотвореннях. Рідина не є тотожною священному "миро", що застосовується в таїнстві миропомазання. На іконах з’являється рідина, що лише нагадує миро, така ж запашна. Вид, колір і консистенція рідини, що утворюється, різноманітні: від густої, тягучої смоли до роси, тому іноді говорять про "мироточення" або "росоточення".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у зруйнованому російськими окупантами Чернігові замироточили ікони. Про це повідомив український журналіст Василь Чепурний із посиланням на настоятеля храму, секретар єпархіального управління отця Романа Кініка.