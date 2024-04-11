Вперше за кілька років: коли в Україні буде найближче сонячне затемнення

В найближчі два роки відбудеться два сонячні затемнення, які можна побачити не у всіх містах країни

Останнє сонячне затемнення, яке пережив світ, з України видно не було. Останнє сонячне затемнення, яке було видно з наших широт відбулося 25 жовтня 2022 року і воно було частковим.

Наступне затемнення також буде частковим — воно очікується у 2025 році. 29 березня 2025 року часткове сонячне затемнення буде найефектніше видно із точок на заході та півночі країни — Чернігова, Чернівців, Івано-Франківська, Хмельницького, Києва, Львова, Рівного, Сум, Тернополя, Вінниці, Луцька, Ужгорода, Житомира та областей. Однак загалом це затемнення буде не вражаючим — закриється менш як чверть сонячного диска.

Наступне, яке буде більш масштабним, стане в Європі першим повним сонячним затемненням за 27 років — накриє частину Іспанії, Ісландії, Гренландії. В Україні буде видно частково. Відбудеться 12 серпня 2026 року. Найкраще буде видно також на заході та півночі країни. Найефектніші фото можна буде зробити саме у західних областях — затемнення очікується після 20:00. Понад 43% сонячного диска буде закрите, якщо дивитися в Ужгороді, тоді як в Києві не буде видно тільки 3% небесного світила. Повне сонячне затемнення в Україні очікують не раніше ніж через 37 років — 20 квітня 2061 року.

З цікавих затемнень в Україні гарно буде видно місячне — не повне очікується 18 вересня 2024 року, напівтіньове місячне затемнення — 14 березня 2025 та повне місячне затемнення 7 вересня 2025 року.

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