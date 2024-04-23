Из-за влияния человека в мире вымирают насекомые: их можно спасти простыми действиями

Помочь насекомым и создать настоящие "гостиницы" можно просто менее тщательно вычищая сад

Насекомые могут быть и друзьями человека, и вредителями на огороде. Они живут рядом – в доме в среднем насчитывается 100 видов, большинство из которых безвредны. Однако количество насекомых уменьшается с каждым днем – ученые говорят о вымирании.

Как пишет The Washington Post, среди вероятных причин разрушение среды, загрязнение и повышение температуры. Дворы и частные участки часто являются последним убежищем для некоторых видов. Истребляющие среду — с инсектицидами и ровно подстриженными газонами, люди помогают развиться нежелательным видам — тараканам, моли и т.д. Однако полезным насекомым можно легко помочь, если у вас есть свободный клочок земли. Если нет альтернатива — искусственные отели для насекомых.

Как помочь насекомым

Не срезайте цветочные стебли на зиму

Оставьте стебли цветов на зиму, а затем обрежьте стебли ранней весной на разной высоте примерно от 20 до 60 см от земли. В качестве бонуса объедините остатки стеблей вместе для будущих гостей.

Не убирайте листву

Все эти листья являются домом для насекомых, где они пережидают зиму. И они не одиноки: улитки, черви, жуки, многоножки, клещи и другие присоединяются к ним. В идеале листья остаются на ландшафте постоянно. Но если у вас есть газон, вам не нужно им жертвовать: даже тонкий слой листьев на траве пригодится. Если вы сгребаете листья, разложите их на клумбах и грядках, а не древесную мульчу.

Перекопайте землю

Толстый ковер из мульчи, травы или тротуар почти непроницаем для наземных пчел. Создавая участки рыхлого грунта, вы создаете среду для 70% пчел, строящих гнезда под землей. Они принесут немало пользы весной, опыляя рано цветущие плодовые деревья и полевые цветы. Дать место для пчел можно создав простые между насаждениями. Вместо мульчи используйте компост.

Не выбрасывайте сухие бревна и коряги

Остатки деревьев являются идеальным местом для жуков, бабочек, пчел и других насекомых, чтобы туннелировать, прятаться и зимовать. Пригодится даже накопление деревянных веток. Жуки дровами пообедают, бабочки перезимуют внутри, а светлячки скроются в день. Идеальный размер кучи – от 60 см до 3 метров в высоту и от 90 см до 3 метров в диаметре. Для расположения подойдет любой уголок или глухое место.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ежеминутно в океан попадает целый грузовик мусора. По оценкам на дне может быть до 11 млн. тонн пластика.