Сміттєвоз пластику потрапляє в океан щохвилини: вчені розповіли, скільки сміття осіло на дні

Майже половина пластику залишається у прибережних зонах

Об’єми забруднення океану зростають і навіть за приблизними оцінками щохвилини там стає на один сміттєвоз пластику більше. Більшість пластику потрапляє на дно і цю цифру можна оцінити від 3 до 11 мільйонів тонн.

Як пише SciTechDaily, такі висновки зробили вчені національного наукового агентства Австралії (CSIRO) та Університету Торонто в Канаді. Вони наголосили, що за попередніми підрахунками, до 2040 року, людство подвоїть використання пластику, а отже й обсяги сміття.

У CSIRO зазначають, що хоча вчені раніше мали оцінку того, скільки пластику потрапляє в океан, але це перша оцінка того, яка частина його опускається на дно.

"Ми виявили, що дно океану стало місцем осідання більшої частини пластикового забруднення: за оцінками, на дно океану опустилося від 3 до 11 мільйонів тонн пластику. Хоча раніше вже проводилися оцінки кількості мікропластику на морському дні, у цьому дослідженні розглядаються більші предмети: від сіток та чашок до пластикових пакетів і всього, що між ними", — зазначила старший науковий співробітник CSIRO Деніз Хардесті.

За оцінками Університету Торонто, на дні океану може бути у 100 разів більше пластику, ніж на поверхні. Оцінка проводилася з використанням безпілотних апаратів та донних тралів.

Близько половини всього пластику (46%) знаходиться у прибережних мілководних зонах навколо всіх континентів на глибині до 200 метрів. Решта потрапила на глибоководдя та може бути знайдена на глибинах до 11 кілометрів. При цьому варто розуміти, що мілководдя займає близько 11% усієї площі Землі, а океанічні глибини 56%.

Як повідомлялося раніше, вчені запропонували використати метод переробки пластикових відходів у дорогий графен. Тобто цілком можливо, що пластик може стати на вагу золота.