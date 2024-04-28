В Антарктиді знайшли вулкан, який щодня викидає золото, але з його збиранням є проблеми: подробиці

Щодня вулкан викидає золота приблизно на 6000 доларів.

В уявленні більшості людей Антарктида це царство вічного льоду з дуже низькими температурами, де нічого не відбувається. І в цілому вони мали б рацію, якби не вулканічна активність, в результаті якої на поверхню викидається золото на тисячі доларів США.

Як інформує IFLScience, при цьому оцінка стосується лише одного вулкана. Він носить ім’я уособлення вічного мороку з грецької міфології і кипить вже щонайменше півстоліття.

Гора Еребус є найвищим діючим вулканом в Антарктиді з висотою в 3794 метри, а заразом і найпівденнішим вулканом, що діє, на Землі. Розташований він на острові Росса, на який можна потрапити, якщо плисти на південь від Нової Зеландії.

Вперше вулкан було відкрито 1841 року і, за чутками, він вивергався вже тоді. Втім, перші задокументовані підтвердження виверження Еребуса датуються 1972 роком, і з того часу він регулярно викидає шлейфи пари та диму, шматки вулканічного матеріалу та… золота.

Насправді кристали металевого золота, які викидає вулкан, рідко сягають понад 20 мікрометрів, а тому вони зазвичай залишаються у повітрі. При цьому ці частинки були виявлені навіть на відстані 1000 кілометрів від вулкана.

За попередніми оцінками за день вулкан може викинути близько 80 грамів золота, що приблизно дорівнює 6000 доларів або 238 тисячам гривень. Втім, через крихітний розмір частинок зібрати їх все одно не вийде.

Як повідомлялося раніше, вчені отримали докази того, що Місяць буквально "вивернувся на виворот" після свого народження близько 4,2 мільярда років тому.