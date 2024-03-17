Вчені розгадали одну з головних таємниць Бетельгейзе: вона не обертається із величезною швидкістю (відео)

У загадкової поведінки величезної зірки може бути проста поведінка

Гігантська зірка Бетельгейзе, яка "все ніяк не може вибухнути", може насправді не обертатися з шаленою швидкістю. Однак від цього те, що відбувається на її поверхні, не стає менш цікавим.

Як йдеться в матеріалі ScienceAlert, ще у 2019 році радіовимірювання показали, що зірка обертається зі швидкістю в 5 кілометрів за секунду, хоча згідно з теорією подібного роду зірки мають максимальну швидкість обертання мінімум на два порядки нижче.

Відповісти на питання про те, що відбувається там спробувала команда під керівництвом астрофізика Цзін-Зе Ма з Інституту астрофізики Макса Планка в Німеччині.

Вони припустили, що насправді поверхня Бетельгейзе знаходиться в постійному русі через процеси кипіння, що відбуваються, через що створюється ілюзія швидкого обертання.

Обертання зірок може бути обчислено шляхом вимірювання відмінностей у спектрі світла її протилежних сторін. Світло, що йде з боку зірки, яка обертається у напрямку Землі, отримує невелике прискорення і зміщується в синю сторону спектра, в той час, як сторона, що рухається від нас, випромінює трохи червоніше світло.

Однак подібний метод показав, що Бетельгейзе обертається неприродно швидко для червоних надгігантів, яким вона є.

Тепер учені провели моделювання і дійшли висновку, що ілюзія швидкого обертання створюється через конвекцію — вид теплообміну, коли внутрішня енергія виривається струменями. При цьому на Бетельгейзе подібні струмені можуть досягати розмірів порівнянних з орбітою Землі навколо Сонця.

Переконання про високу швидкість обертання було засноване на даних комплексу телескопів під назвою "Атакамські великі ґрати міліметрового діапазону" (ALMA), однак її роздільної здатності було недостатньо, щоб розглянути зірку поблизу.

Вчені створили 3D модель, щоб показати, як може виглядати поверхня неспокійної зірки.

Дослідження поки не є переконливим доказом того, що Бетельгейзе не обертається з надшвидкою швидкістю, проте дає вагоме підґрунтя припускати, що зірка може бути "нормальнішою", ніж ми її прийняли вважати.

Як повідомлялося раніше, вчені встановили, що Марс не тільки може гравітаційно вплинути на Землю, але й цим викликати періоди суттєвих потеплінь на нашій планеті.