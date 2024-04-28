Укр

В Антарктиде нашли вулкан, который ежедневно выбрасывает золото, но с его сбором есть проблемы: подробности

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
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Автор
Эребус Новость обновлена 28 апреля 2024, 20:21
Эребус

Ежедневно вулкан извергает золота примерно на 6000 долларов

В представлении большинства людей Антарктида это царство вечного льда с очень низкими температурами, в котором ничего не происходит. И в целом они оказались бы правы, если бы не вулканическая активность, в результате которой на поверхность выбрасывается золота на тысячи долларов США.

Как информирует IFLScience, при этом оценка касается лишь одного вулкана. Он носит имя олицетворения вечного мрака из греческой мифологии и бурлит уже по меньшей мере полвека.

Гора Эребус является самым высоким действующим вулканом в Антарктиде с высотой в 3794 метра, а заодно и самым южным действующим вулканом на Земле. Расположен он на острове Росса, на который можно попасть если плыть на юг от Новой Зеландии.

Впервые вулкан был открыт в 1841 году и, по слухам, он извергался уже тогда. Впрочем, первые задокументированные подтверждения извержения Эребуса датируются 1972 годом, и с тех пор оон регулярно выбрасывает шлейфы пара и дыма, куски вулканического материала и… золота.

На самом деле кристаллы металлического золота, которые выбрасывает вулкан, редко достигают более 20 микрометров, а потому они обычно остаются в воздухе. При том эти частицы были обнаружены даже на расстоянии в 1000 километров от вулкана.

Согласно предварительным оценкам за день вулкан может выбросить около 80 грамм золота, что примерно равно 6000 долларов или 238 тысячам гривен. Впрочем, из-за крошечного размера частиц собрать их все равно не получится.

Как сообщалось ранее, ученые получили доказательства того, что Луна буквально "вывернулась на изнанку" после своего рождения около 4,2 миллиарда лет назад.

Теги:
#Золото #Вулкан #Антарктида #Геология