В Антарктиде нашли вулкан, который ежедневно выбрасывает золото, но с его сбором есть проблемы: подробности

Ежедневно вулкан извергает золота примерно на 6000 долларов

В представлении большинства людей Антарктида это царство вечного льда с очень низкими температурами, в котором ничего не происходит. И в целом они оказались бы правы, если бы не вулканическая активность, в результате которой на поверхность выбрасывается золота на тысячи долларов США.

Как информирует IFLScience, при этом оценка касается лишь одного вулкана. Он носит имя олицетворения вечного мрака из греческой мифологии и бурлит уже по меньшей мере полвека.

Гора Эребус является самым высоким действующим вулканом в Антарктиде с высотой в 3794 метра, а заодно и самым южным действующим вулканом на Земле. Расположен он на острове Росса, на который можно попасть если плыть на юг от Новой Зеландии.

Впервые вулкан был открыт в 1841 году и, по слухам, он извергался уже тогда. Впрочем, первые задокументированные подтверждения извержения Эребуса датируются 1972 годом, и с тех пор оон регулярно выбрасывает шлейфы пара и дыма, куски вулканического материала и… золота.

На самом деле кристаллы металлического золота, которые выбрасывает вулкан, редко достигают более 20 микрометров, а потому они обычно остаются в воздухе. При том эти частицы были обнаружены даже на расстоянии в 1000 километров от вулкана.

Согласно предварительным оценкам за день вулкан может выбросить около 80 грамм золота, что примерно равно 6000 долларов или 238 тысячам гривен. Впрочем, из-за крошечного размера частиц собрать их все равно не получится.

Как сообщалось ранее, ученые получили доказательства того, что Луна буквально "вывернулась на изнанку" после своего рождения около 4,2 миллиарда лет назад.