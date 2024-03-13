Марс викликає потепління на Землі: що з’ясували вчені

Марс періодично штовхає Землю ближче до Сонця

Вчені, які вивчають Марс, останнім часом не втомлюються дивувати новими фактами про цю планету. Вони встановили, що сусідня планета має досить сильний вплив на Землю, щоб міняти її клімат.

Про це йдеться у дослідженні вчених з Університету Сіднея та Університету Сорбонна, оприлюдненого в журналі Nature Communications.

Вони зібрали дані із сотень місць по всьому світу, щоб отримати дані за останні 65 мільйонів років, і виявили, що глибоководні течії за минулий час неодноразово переживали періоди посилення та ослаблення. У середньому це відбувається кожні 2,4 мільйона років.

У періоди посилення течій виникають гігантські вири, які здатні дістати до найглибших частин океану і частково зруйнувати відкладення, створені в більш спокійні періоди.

Аналіз цих течій показав, що їхнє виникнення синхронізується з періодами найбільш сильного гравітаційного впливу Марса на Землю.

"Гравітаційні поля планет Сонячної системи взаємодіють, і цей резонанс змінює ексцентриситет планет — міру того, наскільки вони близькі до їх кругових орбіт", — кажуть вчені.

Цей резонанс наближає Землю трохи ближче до Сонця і тим самим стає більш "вразливою" до сонячного випромінювання, а отже сильніше нагрівається.

Автори нового дослідження використали супутникові дані для складання карти накопичення відкладень на дні океану за десятки мільйонів років. Вони виявили, що у геологічних записах були прогалини, тобто у періоди відкладення переставали накопичуватися. Вони вважають, що це може бути пов’язане з сильнішими океанськими течіями внаслідок теплішої погоди, викликаної гравітаційним впливом Марса на Землю.

Результати їх дослідження підтверджують ідею про те, що космічні тіла на кшталт зірок і найближчих планет можуть впливати на клімат Землі, проте вони підкреслюють, що нинішнє потепління все ж таки пов’язане з діяльністю людини, а не з гравітацією Марса.

Як повідомлялося раніше, вчені встановили, що супутники Марса Фобос та Деймос з’явилися внаслідок зіткнення планети з великою крижаною кометою.