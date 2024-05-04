У світі спостерігається масова загибель джмелів: чому це відбувається і чи загрожує їм вимирання

Джмелі віддають перевагу прохолодному клімату

Через глобальне підвищення температури повітря у світі одні з найважливіших запилювачів рослин можуть опинитися під загрозою вимирання. Йдеться про джмелів, чиї гнізда перегріваються до критичного рівня.

Інформація про це оприлюднена в журналі Frontiers in Bee Science. Наголошується, що критична ситуація спостерігається в гніздах у всьому світі, що призводить до стрімкого зниження популяції.

Сім’ї джмелів відомі своєю колективною терморегуляцією — коли стає надто спекотно, вони збираються разом і обмахують крилами вулик, чим опускають його температуру. Однак через підвищення загальної температури повітря оберігати їх від перегріву стає дедалі складніше.

Ситуація погіршується тим, що більшість видів джмелів не зможуть вижити за температури вище 36 градусів за Цельсієм. Оптимальна температура для них взагалі знаходиться в межах 28-32 градусів.

Вчені відзначають, що це пояснює, чому спостерігається так багато смертей серед джмелів по всьому світу й особливо у Північній Америці та Європі

Зокрема, провідний автор роботи, професор Школи екологічних наук Університету Гвельфа в Канаді Пітер Кеван розповів, що гніздо джмелів варто розглядати як єдиний "суперорганізм". Тому навіть якщо частина зі джмелів зможе пережити теплову хвилю, то все одно колонія не зможе функціонувати і швидше за все буде приречена на загибель.

Хоча більшість видів комах більш пристосовані до життя у спекотному кліматі, проте джмелів це не стосується, оскільки вони виробили адаптацію до холодного клімату. Деякі їх види навіть успішно живуть в арктичних регіонах (наприклад, полярний джміль).

Саме ці адаптації і грають з джмелями злий жарт, оскільки в їх звичних ареалах проживання стає все спекотніше і спекотніше в добавку до знищення цих місць внаслідок людської діяльності. Тому деякі звичні житла для них тепер є смертельно небезпечними.

Вчені вважають, що тимчасово зупинити скорочення чисельності могло б допомогти розширення довкілля та скорочення використання пестицидів, проте запобігти масовому вимиранню цих тварин допоможе лише зниження глобальної температури повітря.

Як повідомлялося раніше, екологи вважають, що різкі темпи зростання кількості населення нашої планети неминуче призведуть до масштабної катастрофи, яка суттєво "підкоригує" чисельність людської популяції.