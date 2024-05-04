В мире наблюдается массовая гибель шмелей: почему это происходит и грозит ли им вымирание

Шмели предпочитают прохладный климат

Из-за глобального повышения температуры воздуха в мире одни из наиболее важных опылителей растений могут оказаться под угрозой вымирания. Речь идет о шмелях, чьи гнезда перегреваются до критического уровня.

Информация об этом обнародована в журнале Frontiers in Bee Science. Отмечается, что критическая ситуация наблюдается в гнездах по всему миру, что приводит к стремительному снижению популяции.

Семьи шмелей известны своей коллективной терморегуляцией — когда становится слишком жарко, они собираются вместе и обмахивают крыльями улей, чем опускают его температуру. Однако из-за повышения общей температуры воздуха оберегать их от перегрева становится все сложнее.

Ситуация усугубляется тем, что большинство видов шмелей не смогут выжить при температурах выше 36 градусов по Цельсию. Оптимальная температура для них и вовсе находится в пределах 28-32 градусов.

Ученые отмечают, что это объясняет, почему наблюдается так много смертей среди шмелей по всему миру и особенно в Северной Америке и Европе

В частности ведущий автор работы, профессор Школы экологических наук Университета Гвельфа в Канаде Питер Кеван рассказал, что гнездо шмелей стоит рассматривать как единый "суперорганизм". Поэтому даже если часть из шмелей сможет пережить тепловую волну, то все равно колония не сможет функционировать и скорее всего будет обречена на гибель.

Хотя большинство видов насекомых более приспособлены к жизни в жарком климате, однако шмелей это не касается, поскольку они выработали адаптации к холодному климату. Некоторые их виды даже успешно живут в арктических регионах (например, полярный шмель).

Именно эти адаптации и играют со шмелями злую шутку, поскольку в их привычных ареалах обитания становится все жарче и жарче в добавку к уничтожению этих мест вследствие человеческой деятельности. Поэтому некоторые привычные места обитания для них теперь являются смертельно опасными.

Ученые считают, что временно остановить сокращение численности могло бы помочь расширение среды обитания и сокращение использования пестицидов, однако предотвратить массовое вымирание этих животных поможет лишь снижение глобальной температуры воздуха.

Как сообщалось ранее, экологи считают, что резкие темпы роста количества населения нашей планеты неизбежно приведут к масштабной катастрофе, которая существенно "подкорректирует" численность человеческой популяции.